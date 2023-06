E’ sul mercato per 35 milioni: l’Inter adesso può chiudere

Occasione per l’Inter sul mercato: il club ha deciso di cederlo, fissato il prezzo. I nerazzurri preparano l’offensiva

Il Barcellona ha preso la sua decisione. Rimbalzano nuovi aggiornamenti dalla stampa spagnola su Franck Kessie, destinato a lasciare la Catalogna dopo una sola stagione.

Il Barça infatti avrebbe sciolto le riserve e deciso di privarsi del nazionale ivoriano questa estate. Scelta dettata soprattutto da esigenze di bilancio, con l’ex Milan che potrebbe essere così il primo a fare le valigie e lasciare il ‘Camp Nou’ nelle prossime settimane come scrive il quotidiano ‘AS’. La dirigenza del Barcellona avrebbe comunicato la scelta al giocatore, che dal canto suo si sarebbe già mosso per trovare una nuova sistemazione. Kessie avrebbe accettato la scelta del club di cederlo e parlato anche con Xavi che gli ha spiegato i motivi della decisione di metterlo sul mercato. Il centrocampista classe ’96 ha trovato più spazio nella seconda parte di stagione, senza essere peraltro entrato nelle grazie del tecnico.

Calciomercato Inter, Kessie lascia il Barcellona: occasione per Marotta

I risvolti economici hanno fatto poi il resto, con il Barça costretto a incassare e a far respirare il bilancio per pianificare il mercato in entrata e rinforzare la rosa di Xavi.

Kessie è destinato quindi a cambiare maglia dopo soltanto dodici mesi e lo sbarco a parametro zero in Catalogna una volta interrotto il matrimonio col Milan (il Barcellona pregusta una corposa plusvalenza), nonostante un contratto fino al 2026 da 6,5 milioni di euro netti all’anno. Sulle sue tracce è confermato l’interesse dell’Inter, che però attualmente non potrebbe sborsare i 35 milioni di euro che il Barça chiede per il cartellino del 26enne centrocampista. Marotta e Ausilio hanno proposto degli scambi: Correa e Dumfries non stuzzicano la dirigenza blaugrana, mentre si sarebbe raffreddata la pista Brozovic. Il sodalizio nerazzurro potrebbe così proporre un prestito con diritto di riscatto, che non andrebbe però a genio al Barcellona. L’Inter dovrà fare attenzione anche alle sirene inglesi: Tottenham e Liverpool si sarebbero mosse concretamente per portare Kessie in Premier League.