L’Inter non molla Kessie: il Barcellona rifiuta lo scambio

Franck Kessie rimane sempre nei radar di Ausilio e Marotta per il centrocampo. La proposta dell’Inter che non solletica il Barcellona

Torna sempre d’attualità il nome di Franck Kessie per la Serie A. Dopo l’addio al Milan, il centrocampista ivoriano fatica a trovare gloria al Barcellona campione di Spagna.

L’ex Atalanta è stato utilizzato con maggiore continuità nella seconda parte di stagione, senza peraltro entrare nelle grazie di Xavi. Il Barça ha bisogno di cedere alcuni pezzi entro il mese di giugno per sistemare il bilancio e avere i fondi necessari per i colpi in entrata, tagliando inoltre alcuni ingaggi pesanti. Tra questi figura anche Kessie che rimane tra i cedibili di Xavi e della dirigenza catalana. L’ivoriano da diversi mesi è un nome sensibile per l’Inter, considerando soprattutto la grande stima che nutre per il classe ’96 il Ds nerazzurro Ausilio, che già lo avrebbe voluto portare ad Appiano Gentile sotto la gestione Conte. L’assalto però a Kessie non è facile per l’Inter, visto che il Barcellona vorrebbe monetizzare dalla sua cessione.

Calciomercato Inter, affare Kessie: Correa o Dumfries non scaldano il Barça

I nerazzurri – come scrive il quotidiano ‘Diario Sport’ – avrebbero provato a inserire nella trattativa Correa e Dumfries, incassando un secco no da parte della controparte spagnola.

L’attaccante argentino non interesserebbe per il reparto offensivo, mentre l’olandese per caratteristiche non rientrerebbe tra i profili richiesti da Xavi. Riecco quindi l’ipotesi Brozovic, anche se il croato rispetto al passato non sarebbe più una priorità del tecnico catalano. L’Inter non sarebbe disposta ad accontentare le richieste economiche del Barcellona, che valuta circa 35 milioni di euro il cartellino di Kessie. Marotta lavora su una formula creativa e offrirebbe un prestito con eventuale riscatto, o appunto l’inserimento di contropartite nell’affare. L’ivoriano dal canto suo preferirebbe l’Italia ad altre destinazione, anche se non mancherebbero gli estimatori anche in Premier League per il centrocampista. Kessie sarebbe finito nei radar del Liverpool, ma soprattutto del Tottenham in Inghilterra. Ipotesi quest’ultima che non stuzzicherebbe però più di tanto l’ex Milan che vorrebbe continuare a giocare le coppe.