Abbonamenti Juventus, prezzi biglietti per lo Stadium: tutto quello che devi sapere

Tutto quello che devi sapere su come abbonarti alla Juventus: i prezzi dello Stadium e tutte le info utili del caso.

Nel periodo che segue al termine della stagione calcistica e che precede tipicamente l’avvio del calciomercato e ancor prima la chiusura dei bilanci, i tifosi e gli appassionati di calcio sanno che possono fare riferimento alla cosiddetta ‘campagna abbonamenti’. Ci riferiamo a quell’iniziativa grazie alla quale un club offre ai tifosi la facoltà di comprare un abbonamento per partecipare alle partite casalinghe della propria squadra del cuore, in riferimento ad una stagione calcistica specifica.

Chi è già abbonato alla passata stagione riceverà delle agevolazioni e potrà contare su specifiche priorità, mentre tutti coloro che si abboneranno potranno recarsi comodamente allo stadio di volta in volta – senza dover prima passare dalla fase dell’acquisto dei biglietti.

Di seguito daremo un’occhiata al funzionamento della campagna abbonamenti Juventus FC, con la precisazione che al momento non sono ancora stati pubblicati i prezzi degli abbonamenti per la stagione 2023-2024. Facciamo insieme il punto della situazione, spiegando come fare l’abbonamento, come acquistare la tessera del tifoso o Juventus Card e vedendo anche quali sono stati i prezzi della precedente campagna abbonamenti. Ma non solo. Ecco i dettagli.

Abbonamento Juventus Stadium: prezzi settori

In attesa di capire quali saranno i costi degli abbonamenti per la prossima stagione, ricapitoliamo in breve gli aspetti chiave della campagna per la stagione di Serie A che sta per concludersi. Ebbene, secondo una regola consueta per la generalità degli abbonamenti, i primi ad aver potuto comprare l’abbonamento 2022-2023 sono stati gli ex abbonati 19/20 che hanno avuto accesso alla fase rinnovo – effettuando la conferma dell’acquisto sul loro vecchio posto nella stagione 19/20. Così aveva a suo tempo indicato il club in una nota ad hoc sul proprio sito web ufficiale.

Inoltre, la Juventus FC aveva specificato che gli abbonati iscritti a un Official Fan Club hanno avuto la facoltà di far richiesta di rinnovo abbonamento al loro Club direttamente. Si tratta di una regola consolidata che, con tutta probabilità, sarà riproposta anche per la campagna abbonamenti stagione 2023-2024.

Esclusivamente alla fine della campagna rinnovo, la squadra di calcio della Juventus rende noti eventuali posti disponibili per i nuovi abbonati. Previste priorità negli abbonamenti per i J1897 e per i Black&White Member con una Juventus Card valida (ex Tessera del Tifoso). Anche su questi aspetti restiamo però in attesa di ciò che pubblicherà il club bianconero per la prossima stagione.

Tipicamente la campagna abbonamenti comporta una serie di vantaggi aggiuntivi per gli abbonati, e pensiamo ad esempio all’accesso prioritario ai biglietti per le competizioni internazionali o ad agevolazioni economiche su merchandising e prodotti Juventus FC. Come si può agevolmente notare la campagna abbonamenti consiste in una fonte essenziale di entrate per le società di calcio, poiché permette di programmare le presenze allo stadio e assicura un sostegno costante da parte dei tifosi.

I costi abbonamenti

In attesa di sapere quali saranno i prezzi abbonamenti stagione 2023-2024, ricordiamo in sintesi alcune cifre interessanti circa l’ultima campagna relativa alla stagione di Seria A che sta per concludersi.

Chiaramente si tratta di cifre non esigue, visto anche e soprattutto il blasone del club. Possiamo citare ad esempio l’abbonamento per un posto in tribuna est centrale, con costi anche superiori ai 2.500 euro, mentre i posti in tribuna est laterale hanno avuto un costo pari all’incirca alla metà. Ad esempio per un posto un tribuna laterale secondo anello, l’abbonato 2022-2023 ha dovuto sborsare una cifra pari a poco più di 1.000 euro. Prezzi sopra i mille euro anche per la tribuna Family, mentre si è speso decisamente meno e comunque sempre sotto i mille euro, ad esempio, per un posto in tribuna nord primo anello, in tribuna nord est laterale, in tribuna ovest laterale e in tribuna sud.

Nella campagna abbonamenti Juventus FC 2022-2023 previste poi agevolazioni e sconti di alcune centinaia di euro per gli abbonati under 16 e i portatori di disabilità.

Cogliamo l’occasione per ricordare che lo Juventus Stadium, noto anche come Allianz Stadium per ragioni di sponsorizzazione del noto gruppo assicurativo tedesco, è un impianto calcistico collocato nei quartieri Vallette e Lucento in prossimità dell’area Continassa, nella zona nord-occidentale della città. Per avere maggiori informazioni su come arrivare rinviamo alla nostra guida aggiornata.

Come fare l’abbonamento alla Juventus

Chiariamo a questo punto che il solo punto di riferimento per gli abbonamenti della partite dei bianconeri è rappresentato dall’Official Ticket Shop Juventus, l’unico canale di vendita ufficiale che consente appunto di accedere alla campagna.

Da notare che gli interessati possono acquistare i biglietti esclusivamente online, in quanto non è più operativo il canale dei tagliandi in ricevitoria. Al tifoso è necessaria l’iscrizione all’Official Ticket Shop Juventus e, come chiarito nel sito web ufficiale del club, vi sono tre possibilità per compiere la registrazione, ovvero con:

Juventus Card, da usare se si è in possesso di una Juventus Card attiva;

Membership, da usare se si è in possesso di una membership attiva;

e-mail, da usare se non si ha una delle due appena citate.

In ogni caso, per ulteriori informazioni rinviamo alla pagina ad hoc sul sito web della Juve, dove è anche presente una utile area FAQ sugli abbonamenti. Come accennato, siamo in attesa delle novità sugli abbonamenti stagione 2023-2024, pertanto occorre non dimenticare che le modalità e i requisiti per l’abbonamento potrebbero cambiare di stagione in stagione. Perciò è sempre meglio verificare le fonti ufficiali per le informazioni più aggiornate.

Come funzionano gli abbonamenti Juventus?

Lo abbiamo accennato in precedenza: gli abbonamenti per i match della Juventus FC permettono ai tifosi di avere accesso assicurato alle partite casalinghe del club per una determinata stagione di Seria A. Così ovviamente sarà anche per la prossima, di cui si attendono le novità sui prezzi entro la prima metà di giugno.

In sintesi gli abbonamenti funzionano nei termini seguenti e queste che seguono sono le varie fasi:

prenotazione o vendita degli abbonamenti, per le quali il club bianconero rende note le date e le modalità per comprare gli abbonamenti con il suo sito web e altri canali di comunicazione. Sono operative finestre temporali ad hoc nelle quali si può prenotare o acquistare gli abbonamenti. Nella prassi sono previste priorità per i tifosi già abbonati nella stagione anteriore;

selezione dei posti, in quanto nell’ambito dell’iter di prenotazione o acquisto, è possibile ovviamente scegliere i posti all’interno dello stadio, in base alla disponibilità. Il sito web della Juve lo permette grazie ad un applicazione ad hoc;

pagamento, dato che il club bianconero fornisce contestualmente anche le informazioni su come fare il pagamento dell’abbonamento;

consegna degli abbonamenti a seguito della procedura di acquisto e di pagamento.

Ogni abbonamento consente al suo titolare di accedere alle partite casalinghe incluse in esso. Ribadiamo comunque che le modalità particolari di acquisto e utilizzo degli abbonamenti possono cambiare di stagione in stagione. Ecco perché tutti gli interessati faranno bene a fare sempre riferimento alle informazioni ufficiali fornite dal club della Juventus FC per conseguire i dettagli più accurati e aggiornati sulle procedure di abbonamento per le partite casalinghe di Serie A.

Per quanto riguarda ulteriori dettagli sul funzionamento dell’abbonamento alle partite della Juventus, non possiamo che rimandare all’area apposita sul sito web ufficiale – in questa pagina.

Come acquistare tessera del tifoso Juventus

Il sito web ufficiale della Juventus è molto chiaro: la Juventus Card, ovvero quella che era già nota come ‘Tessera del Tifoso’, rappresenta il lasciapassare personale in virtù di cui l’appassionato può entrare all’Allianz Stadium e in tutti gli stadi d’Italia, anche in ipotesi di limitazioni previste dall’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive. Da notare che ha una validità di 10 anni dalla data di sua emissione.

Detta Juventus Card è inoltre indispensabile per ottenere un cambio nominativo da parte di un abbonato e per caricare in modo digitale i titoli d’accesso. La Juventus ha inteso anche precisare che la sottoscrizione della citata Card è consigliabile per poter acquistare il biglietto di una singola gara, ad esempio un incontro di particolare prestigio. Le eventuali restrizioni sono stabilite comunque per ogni gara.

Per ulteriori informazioni anche su questi aspetti e per effettuare l’acquisto della Juventus Card, rinviamo alla pagina ad hoc sul sito della Vecchia Signora. Qui l’interessato troverà tutte le ultime informazioni aggiornate.

Come fare il cambio nominativo Juventus

Ricordiamo a questo punto un altro aspetto molto importante che riguarda gli abbonati e coloro che vogliono fare l’abbonamento. Ebbene, il cambio nominativo consiste in un’operazione che permette di trasferire l’abbonamento per le partite casalinghe di un club di calcio da un tifoso ad un altro. Si tratta di quelle situazioni in cui il titolare dell’abbonamento non può più usarlo e intende cederlo ad un altro – come un familiare o un amico. Pensiamo ad es. al caso di un incidente o di un trasferimento all’estero per lavoro.

Ebbene, vi sono alcuni passaggi tipici che riguardano il cambio nominativo, che vediamo di seguito. Anzitutto prima di pensare al cambio nominativo, è preferibile vedere quali sono le politiche del club in merito a questo specifico iter. La Juventus FC non a caso fornisce tutte le informazioni sulle tempistiche e le modalità di domanda di cambio nominativo.

Sezione ‘My Season Pass’

In particolare al fine di cedere il proprio abbonamento il tifoso deve andare nella sezione ‘My Season Pass’ e scegliere a chi destinarlo tra una delle tre riserve indicate dall’abbonato stesso. Si possono inserire i tre nominativi quando si vuole.

Nel sito web della Juventus si trova altresì specificato che ciascun nominativo è modificabile fino al suo primo utilizzo, ma il destinatario del titolo deve per forza possedere una Juventus Card attiva. Si tratta di norme ben precise del regolamento tifosi bianconeri.

Ricordiamo in breve che la sezione ‘My Season Pass‘ è situata nel My Ticket Shop su tickets.juventus.com, grazie a cui il tifoso può gestire il proprio abbonamento con una varietà di funzioni. Al fine di accedere, l’interessato dovrà registrarsi sull’Official Ticket Shop Juventus, compiere il log in, cliccare su My Ticket Shop e fare accesso alla sezione ‘My Season Pass‘. Qui vi saranno i servizi dedicati: stampa del segnaposto, accesso al secondary ticketing ufficiale e, appunto, cambio nominativo abbonamento Juventus.

Per ulteriori informazioni sull’abbonamento, il riferimento clou resta comunque la pagina specifica nel sito ufficiale bianconero. Chi avesse ulteriori dubbi, può comunque fare riferimento al servizio di Contact Center del club, di cui tra poco diremo.

Disdire l’abbonamento

Un abbonato potrebbe pensare a come fare la disdetta dell’abbonamento, e questo per le ragioni più svariate. Ecco perché rispondiamo che in dette circostanze sarà necessario tener conto delle condizioni contrattuali, ovvero le condizioni specifiche dell’abbonamento Juventus FC, in modo da capire quali sono le politiche del club in merito a questa ipotesi.

Ebbene, onde sgomberare il campo da possibili dubbi, chiariamo che annullare o disdire l’abbonamento non è possibile. Lo spiega la stessa società bianconera all’interno del suo sito web: avendo il contratto di vendita degli abbonamenti ad oggetto la fornitura di servizi relativi al tempo libero, ai sensi dell’art. 59, I comma, lett. n) del Codice del Consumo al Contratto di Vendita non si applica il diritto di recesso per i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali – pur essendo regola generale del Codice citato.

Numeri di telefono, mail e orari biglietteria

Come opportunamente specificato nel sito web ufficiale bianconero, il Contact Center del club è a completa disposizione del tifoso e dell’abbonato che ha dubbi e necessità di chiarimenti. L’operatore è disponibile al numero (+39) 011.45.30.486. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì (10-20) e il sabato (10-14), tranne i festivi. E ad esso rimandiamo anche per le informazioni sugli orari della biglietteria. Il sito web Juventus FC specifica altresì che il costo del servizio cambia sulla scorta del piano tariffario firmato con il proprio operatore telefonico e non comporta alcun costo aggiuntivo.

Chi volesse saperne di più può anche, alternativamente, compilare il form online gratuito (servizio disponibile esclusivamente per utenti registrati). Per utilizzarlo occorre il login oppure la registrazione gratis. Per maggiori informazioni, questa è la pagina di riferimento.

Ulteriori riferimenti utili sono anche l’indirizzo email dedicato abbonamenti@pg-mc.com o il numero (+39) 0230458026. Ed ancora, coloro che hanno bisogno di assistenza sull’Official Ticket Shop Juventus possono contattare il Servizio Clienti dell’Official Ticket Shop all’indirizzo mail support.ticketshopjuventus@pg-mc.com.

Conclusioni

Nel corso di questo articolo abbiamo visto, per sommi capi, come funziona la campagna abbonamenti Juventus FC – in attesa che tra alcuni giorni siano pubblicate le informazioni ufficiali sulla nuova campagna per la stagione 2023-2024.

La campagna abbonamenti si svolge tipicamente prima dell’inizio della nuova stagione calcistica. I club di calcio per tempo rendono note tutte le informazioni relative alla campagna abbonamenti, vale a dire prezzi, tipi di abbonamento disponibili e modalità di acquisto, attraverso il proprio sito web ufficiale, i canali social media e altre forme di comunicazione con i tifosi. Nella prassi dei club di calcio, e ciò vale anche per la Juventus, la campagna comincia alcuni mesi prima dell’inizio della stagione, per consentire ai tifosi il tempo di valutare l’opzione abbonamento.

Se guardiamo alla stagione che sta per concludersi, spicca un dato non troppo incoraggiante. Si è chiusa infatti con 20.200 tessere staccate la campagna abbonamenti dei bianconeri – stagione 2022/23. La diminuzione è di poco superiore al 27% rispetto all’ultima volta nella quale il club bianconero fu capace di vendere le sottoscrizioni – ovvero pre pandemia – stagione 2019/20.

In ogni caso, la cifra è tutto sommato in linea con i pronostici del club, considerato anche che non pochi abbonati vengono da fuori regione e debbono fronteggiare i rincari dell’abbonamento (intorno al 6%), ma anche quelli dei mezzi di trasporto.

Il boom si ebbe nella stagione 2018/19, con l'arrivo di Cristiano Ronaldo nel club. Un vero e proprio evento, che permise alla Juventus FC di toccare quota 29.300 abbonati, con ricavi per ben 31,7 milioni di euro. Vedremo quest'anno come andrà la campagna abbonamenti 2023-2024, in considerazione anche delle vicende giudiziarie che vedono coinvolto il club.