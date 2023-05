Juventus Stadium di Torino: prezzi, posti migliori e come arrivarci

Una sintetica guida sullo Juventus Stadium di Torino, che andrebbe in realtà chiamato più correttamente ‘Allianz Stadium’, in virtù di specifici accordi di sponsorizzazione. Come raggiungerlo, i costi, i luoghi dove dormire e non solo. Ecco cosa sapere.

La Juventus è il club calcistico più titolato d’Italia e tra quelli al mondo con il maggior numero di trofei e riconoscimenti. Negli ultimi anni la società ha scelto di rinnovare la propria arena, realizzando uno degli impianti più avanzati e tecnologici a livello mondiale, il cosiddetto ‘Juventus Stadium‘ o ‘Allianz Stadium‘.

Nel panorama degli stadi italiani questo impianto spicca per modernità ed è infatti all’unanimità riconosciuto come uno tra i maggiori poli di attrazione turistica per chi viene a visitare Torino e dintorni. A contempo lo ‘Juventus Stadium’ può definirsi un simbolo architettonico della Torino contemporanea, il luogo in cui il blasone e la storia del club si incontrano con un design avveniristico e tipico degli impianti sportivi più al passo con i tempi – pensiamo tra gli altri all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Di seguito andremo alla scoperta dello Juventus Stadium e risponderemo ad alcune delle domande che tipicamente si fanno i tifosi juventini, ma anche coloro che tifano altre squadre e condividono la stessa passione per il calcio: quando è stato inaugurato lo Juventus Stadium? Come arrivarci con i mezzi di trasporto? Dove dormire nelle vicinanze? Quanto è costato l’impianto? E quanto costano oggi biglietti e abbonamenti per vedere le partite dei bianconeri? Vedremo insieme quali sono le risposte a questi quesiti, ma non solo. Ecco una panoramica sullo Juventus Stadium e su tutto ciò che ruota attorno ad esso.

Lo Juventus Stadium è un impianto di categoria 4: che cosa significa

Premettiamo che l’Allianz Stadium è incluso nella categoria 4 UEFA e infatti è la prima struttura calcistica italiana senza barriere architettoniche e quindi di agevole accesso anche per chi ha una qualche forma di handicap.

Il nuovo stadio della Juve è dunque un ambiente davvero aperto a tutti e multifunzionale, e questo perché non ha esclusivamente i posti a sedere per seguire lo spettacolo del calcio, ma anche una serie di attrattive ed elementi di interesse, che lo rendono luogo di incontro e divertimento lungo tutta la settimana e non soltanto di domenica.

Ma cosa significa per uno stadio rientrare nella categoria 4 UEFA? Ebbene quest’ultima altro non è che il massimo livello di certificazione degli impianti sportivi per il calcio, fissato dall’Unione delle Federazioni Calcistiche Europee (UEFA). Ecco perché non sorprende il fatto per cui gli stadi di categoria 4 sono quelli che presentano i requisiti più rigorosi sul piano della sicurezza, dell’accessibilità e dei servizi per i tifosi.

Tra i fattori che occorre avere per conseguire la certificazione di categoria 4 UEFA, vi sono a esempio l’illuminazione adeguata ai grandi eventi, la presenza di un avanzato sistema di videosorveglianza e di un sistema di altoparlanti per le comunicazioni pubbliche, come anche una vasta proposta di cibo e bevande, nonché servizi igienici moderni. Non debbono mancare neanche i parcheggi, e basta fare un giro nei dintorni dello Juventus Stadium per rendersi conto che sono in abbondanza.

Inaugurazione dello Juventus Stadium: quando? E quanto è costato?

L’8 settembre 2011, con una spettacolare cerimonia di inaugurazione e il taglio del nastro del Presidente Andrea Agnelli, la Juventus presenta al mondo il suo nuovo stadio. È quello il momento in cui trovano concretizzazione tutti gli sforzi prodotti per oltre un decennio, da quando, alla fine degli anni ’90 e all’inizio degli anni 2000, prende corpo l’idea di dotare il club di un impianto moderno e funzionale, esclusivamente dedicato al calcio e a chi vive questo sport in tutti i suoi molteplici aspetti.

Lo Juventus Stadium è stato inaugurato diversi anni fa, ma l’idea dello Juventus Stadium è nata come detto sul finire degli anni ’90 del secolo scorso, quando la proprietà del club scelse di trovare una soluzione per sostituire lo storico Stadio delle Alpi, ormai divenuto obsoleto e poco funzionale alle esigenze moderne del calcio e delle partite di livello internazionale.

Ecco perché la Juventus volle edificare un nuovo stadio totalmente privato e finanziato completamente dalle sue casse. Il progetto fu lungimirante: per questa via il club avrebbe avuto maggiori introiti e dato una migliore esperienza ai tifosi durante le partite.

Nessun dubbio a riguardo: primo stadio di calcio privato nel nostro paese, lo Juventus Stadium ha permesso al club di accrescere i propri guadagni da biglietti, sponsorizzazioni e vendite di merchandising. Di fatto ha rappresentato una consistente fonte di ricavi. Da ricordare inoltre che il progetto è stato realizzato in collaborazione con il comune di Torino, che ha dato il terreno sul quale è stato poi costruito l’impianto.

Se ci si chiede dei costi rispondiamo che lo Juventus Stadium è costato parecchio ma non è stata un’operazione di enorme esborso per il club. 155 milioni circa la cifra complessiva, ben lontana comunque dal miliardo di euro e più occorsi per lo stadio del Tottenham, per fare un paragone rapido.

Quanto costa il biglietto per visitare il J Museum?

All’interno del moderno stadio bianconero troviamo il J Museum, ovvero il museo ufficiale della squadra che rappresenta una meta quasi obbligata per un tifoso Juve che vada a visitare lo stadio o vedere una partita. Al momento i prezzi dei biglietti per il J Museum sono quelli che seguono:

adulti: 15 euro

ridotto (under 16, over 65, disabili): 12 euro

gratuito per i bambini sotto i 6 anni e per i membri del J1897 Junior Club.

Biglietto del costo di 12 euro anche chi aderisce allo Juventus Official Fan Club, vale a dire il programma ufficiale di affiliamento ai club dei tifosi della Juventus.

Orari di apertura periodo estivo e periodo invernale

Gli orari di apertura del J Museum all’interno dello Juventus Stadium per il periodo estivo – dal 16 marzo al 15 settembre – sono i seguenti:

Lunedì h10:30-19:00;

Martedì chiuso;

Mercoledì h10:30-19:00;

Giovedì h10:30-19:00;

Venerdì h10:30-19:00;

Sabato h10:30-19:30;

Domenica h10:30-19:30;

Festivi h10:30-19:30.

Mentre per il periodo invernale, dal 16 settembre al 15 marzo, sono i seguenti:

Lunedì h10:30-18:00;

Martedì Chiuso;

Mercoledì h10:30-18:00;

Giovedì h10:30-18:00;

Venerdì h10:30-18:00;

Sabato h10:30-19:30;

Domenica h10:30-19:30;

Festivi h10:30-19:30.

In ogni caso raccomandiamo di controllare gli orari di apertura aggiornati sul sito ufficiale del J Museum prima di visitare il museo, poiché potrebbero subire variazioni in caso di eventi speciali o durante le festività.

Come arrivare all’Allianz Stadium in auto, treno, aereo e autobus

Vediamo ora come fare a raggiungere l’Allianz Stadium di Torino o Juventus Stadium usando vari mezzi di trasporto:

con l’automobile l’impianto è facilmente raggiungibile. Lo stadio è localizzato in corso Gaetano Scirea, nel territorio del Comune di Torino. Se si arriva dall’autostrada A4 Torino-Milano, l’automobilista dovrà prendere l’uscita “Corso Giulio Cesare” e rispettare le indicazioni per l’impianto. Nel caso invece si giunga dall’autostrada A32 Torino-Bardonecchia, l’interessato dovrà prendere l’uscita “Corso Regina Margherita” ed ovviamente applicare le indicazioni stradali per raggiungere lo stadio;

se l’appassionato arriva in treno, deve ricordare che la stazione di riferimento per entrare all’Allianz Stadium è quella di Torino Porta Susa. Da questo luogo sarà poi possibile prendere la metropolitana linea 1 (direzione Lingotto) fino alla fermata dell’impianto sportivo, molto comoda perché nell’immediata prossimità dello Juventus Stadium;

deve ricordare che la stazione di riferimento per entrare all’Allianz Stadium è quella di Torino Porta Susa. Da questo luogo sarà poi possibile prendere la metropolitana linea 1 (direzione Lingotto) fino alla fermata dell’impianto sportivo, molto comoda perché nell’immediata prossimità dello Juventus Stadium; ovviamente si può arrivare anche in autobus ed, infatti, lo stadio è servito da varie linee di autobus della rete GTT di Torino, tra cui le linee 62, 72, 72b, 75, 83 e 89. Non dimentichiamo poi che, per le partite, la Juventus fornisce ai propri tifosi un servizio navetta che parte da Piazza Carlo Felice, nel cuore di Torino, e giunge allo stadio.

ed, infatti, lo stadio è servito da varie linee di autobus della rete GTT di Torino, tra cui le linee 62, 72, 72b, 75, 83 e 89. Non dimentichiamo poi che, per le partite, la Juventus fornisce ai propri tifosi un servizio che parte da Piazza Carlo Felice, nel cuore di Torino, e giunge allo stadio. per chi arriva da lontano, l’aeroporto di Torino Caselle è il punto di riferimento perché è il più vicino all’Allianz o Juventus Stadium. Dall’aeroporto il viaggiatore può poi prendere il bus navetta apposito, che unisce l’aeroporto con la stazione di Torino Porta Susa. Da qui è possibile poi prendere la metropolitana linea 1 fino alla fermata “Allianz Juventus Stadium“. Altrimenti si può accorciare i tempi prendendo un taxi.

Dove parcheggiare allo Juventus Stadium?

Per chi intende recarsi in macchina all’Allianz Stadium, è molto importante sapere dove si può parcheggiare. Ecco alcune soluzioni:

il Garage Autopalazzo, parcheggio a pagamento, sito in via Antonio Giuseppe Bertola 7;

il Parking Torino centro, parcheggio a pagamento localizzato in via Santa Chiara 17;

c’è poi Parcheggio Auchan Venaria Reale, non lontano dall’impianto. L’indirizzo è corso Giuseppe Garibaldi 235;

c’è anche il parcheggio P9 Juventus Stadium nei pressi dello stadio, in Via Gaetano Scirea. Tuttavia è chiaro che non sarà facile trovare posto nei giorni delle partite, perciò è preferibile andarci con largo anticipo.

Coloro che sono interessati agli eventi organizzati alla fiera di Torino, ma anche alle partite dei bianconeri, debbono invece ricordare che in zona Lingotto si trova uno dei parcheggi più grandi di Torino, dotato di migliaia di posti auto. Posteggiata l’auto in zona fiera si può poi comodamente arrivare all’Allianz o Juventus Stadium con i mezzi pubblici. L’indirizzo è Via Nizza 294, zona Lingotto.

Dove dormire nelle vicinanze?

Chi viene da fuori città e magari ha in mente di visitare Torino e i suoi monumenti, oltre che vedere la partita dei bianconeri, vorrà sapere dove dormire e su quali hotel e B&B fare riferimento. Ovviamente ci sono soluzioni un po’ per tutte le tasche e di seguito ne indichiamo 6:

l’Hotel Master, a meno di mezzo km dallo Juventus Stadium , il quale offre eleganti camere dotate di aria condizionata e una serie di optional ideali per chi desidera il massimo comfort;

, il quale offre eleganti camere dotate di aria condizionata e una serie di optional ideali per chi desidera il massimo comfort; il J Hotel a meno di un km dallo Juventus Stadium, rappresenta la base ideale per gli appassionati di calcio, essendo una struttura a 4 stelle che fa parte del complesso J Village. L’edificio sorge nell’area di Continassa e presenta dei prezzi non per tutte le tasche;

che fa parte del complesso J Village. L’edificio sorge nell’area di Continassa e presenta dei prezzi non per tutte le tasche; Residenza stadio, situata a circa 400 mt. dallo Juventus Stadium, con giardino e una ricca vegetazione circostante;

l’Hotel Residence Miramonti, localizzato a 10 minuti a piedi dallo Juventus Stadium , presenta camere e appartamenti completamente arredati e con un comodo angolo cottura;

, presenta camere e appartamenti completamente arredati e con un comodo angolo cottura; B&B Stadium, ovvero un bed and breakfast a soli 5 minuti a piedi dallo Juventus Stadium, che presenta camere semplici ma confortevoli e prezzi adatti a tutte le tasche;

a soli 5 minuti a piedi dallo Juventus Stadium, che presenta camere semplici ma confortevoli e prezzi adatti a tutte le tasche; a poche centinaia di metri dallo stadio troviamo anche il B&B Cascina Barolo, una struttura che come le altre ha ricevuto finora molte valutazioni positive sul web.

Quale settore scegliere? I posti migliori e da evitare

Lo Juventus Stadium è stato ideato in maniera tale da offrire una vista eccellente del campo da ciascun posto a sedere, ma è pur vero che ci sono alcune zone dell’impianto che si lasciano preferire per posizione e visuale.

Ci riferiamo alla Tribuna Est e Ovest, ovvero i settori principali e più prestigiosi dello stadio, che danno una vista totale del campo. Non manca poi la Curva Sud e l’area denominata ‘Distinti‘, che offre anch’essa una buona vista del campo da calcio e un’atmosfera entusiasmante. Quelle elencate sono tutte opzioni valide, ma ovviamente la scelta dipenderà – anche e soprattutto – dalle proprie risorse economiche.

Invece i settori alle estremità del campo, gli ultimi posti in alto, quelli dietro le porte o troppo vicini al campo potrebbero non offrire un’esperienza apprezzabile da tutti.

Qual è il costo dei biglietti Juventus Stadium?

Veniamo ad un argomento che interesserà tutti coloro che vogliono recarsi nell’impianto per vedere le partite. Qual è la spesa per un biglietto?

Ebbene, il costo dei biglietti per le partite allo Juventus Stadium cambia sulla scorta di fattori quali il settore del posto a sedere, la partita in calendario e la posizione del posto all’interno dell’area. In linea generale, indichiamo che i prezzi dei biglietti possono variare da alcune decine di euro fino ai 300 euro e oltre in base a più fattori.

Chiaramente avremo prezzi tendenzialmente più alti per le sfide di Champions o contro club blasonati, mentre saranno più accessibili in caso di partite contro squadre di bassa classifica di Serie A.

I prezzi degli abbonamenti, invece, possono superare ampiamente anche i 2mila euro a stagione per i settori più prestigiosi, ma si può trovare anche qualcosa di più economico e nell’ordine di alcune centinaia di euro in curva. Maggiori dettagli sono comunque dettagliati all’interno del sito web ufficiale del club.

Allianz quanto ha pagato la Juventus? L’accordo di sponsorizzazione

Infine non dimentichiamo che la Juventus ha firmato un accordo di sponsorizzazione con Allianz che comporta, oltre all’estensione del naming right dell’Allianz Stadium dal primo luglio di quest’anno al 30 giugno 2030, la visibilità sul training kit della Prima Squadra e non solo. L’intesa già in essere per i naming rights è stata allargata per gli anni a venire, a consolidare un rapporto che dura da molto tempo.

Inoltre, abbiamo anche nuove forme di sponsorizzazione legate anche alla squadra femminile, che gode di un certo seguito. Operazione in totale con un valore di circa 103,1 milioni di euro a favore delle casse bianconere, che si aggiunge a quanto già disposto con gli accordi già in essere.