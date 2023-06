Valentino Lopez, chi è il figlio di Maxi Lopez? Il paragone con il padre

Maxi Lopez in carriera ha dimostrato il proprio talento segnando in tutte le squadre dove ha giocato e ora tocca a Valentino.

Attaccante che forse avrebbe potuto ottenere qualcosa di più in carriera, ma che di sicuro è ben ricordato in ogni squadra nella quale ha giocato. Maxi Lopez è stato un cannoniere spietato in area di rigore e da giovanissimo ha meritato infatti il passaggio al Barcellona.

Con i blaugrana ha giocato molto nella stagione 2004-05 ed è stato di grande aiuto a gara in corso per la vittoria della Liga. Ebbe un ruolo decisamente minore invece nella Champions League del 2005-06, ma può vantare anche quel titolo.

La sua vita è sicuramente legata moltissimo all’Italia, in particolar modo nei suoi anni d’oro a Catania. Proprio durante la sua esperienza in Sicilia si sposò con Wanda Nara, la splendida modella argentina che poi si separò da lui per iniziare una storia con Mauro Icardi.

I due sono stati molto innamorati e a Milano ci erano stati anche durante l’esperienza dell’argentino con la maglia del Milan da gennaio a luglio 2012. La fine dell’amore con la modella ha comportato anche un triste calo del suo rendimento, giocando con Sampdoria e Torino su tutte e alternando molto le prestazioni.

Chi sta cercando di seguire le orme del padre, e sembra essere davvero su una buonissima strada, è il figlio Valentino, un giovane che ha già avuto modo di farsi apprezzare in una grande squadra.

Valentino Lopez: età, caratteristiche, Icardi, Wanda Nara

Nato nel 2009, Valentino Lopez ha deciso di seguire in tutto e per tutto le orme del padre, anche se inizialmente sembrava essere intenzionato a prendere spunto dal compagno di Wanda Nara: Mauro Icardi. A livello giovanile infatti aveva iniziato a Milano, con i rossoneri del Milan, per poi passare al Paris Saint Germain e al Galatasaray.

Tutto però è cambiato nel febbraio del 2023, ovvero quando le origini e il suo cognome lo hanno portato da tutt’altra parte del mondo. L’Argentina è nel suo cuore e soprattutto lo è il River Plate, la squadra che ha lanciato nel grande calcio papà Maxi.

Proprio con i Millonarios ha potuto giocare la seconda parte della stagione 2022-23 dopo una serie di stagioni positive con il Paris Saint Germain. Nonostante la giovane età ha già segnato un gol che ha fatto il giro del mondo, una splendida rovesciata con il suo piede destro nel torneo Manlio Selis disputato a Olbia.

Dunque buon sangue non mente e Valentino ha potuto imparare non solo i movimenti di un attaccante mobile come il padre, ma anche i segreti del bomber d’area di rigore di Icardi. Se dovesse aver scoperto i trucchi del mestiere da parte di entrambi allora il calcio mondiale ha probabilmente tra le mani un potenziale campione.