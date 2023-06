“Questo aspetto favorisce l’Inter”: finale Champions, il ‘punto debole’ di Guardiola

Avvicinamento a Manchester City-Inter e Davide Chinellato vede un aspetto che favorisce i nerazzurri nella finale di Champions

Sale l’attesa per Manchester City-Inter, finale di Champions League in programma sabato prossimo a Istanbul.

A parlare del match, e non solo, a Calciomercato.it su Tv Play è intervenuto il giornalista della Gazzetta dello Sport Davide Chinellato che ha evidenziato un aspetto particolare che potrebbe favorire la squadra di Inzaghi: “Guardiola teme la difesa dell’Inter e la capacità di partire dal basso e trovare la punta in uscita. Per battere i nerazzurri sa che serve giocare al top e contro lo United si è vista un po’ di ruggine considerato che l’ultima partita vera è stata con il Real Madrid. In allenamento non si può replicare il ritmo partita. Questo favorisce l’Inter”.

Chinellato però sottolinea anche la bravura di Guardiola: “Quando parla dà la sensazione di essere un genio della panchina, sembra impossibile sorprenderlo. Direi che il Michael Jordan della panchina”. Continuando a parlare della finale di Champions, ha poi aggiunto: “Il City può entrare nella storia vincendo tutto, solo lo United di Ferguson ci è riuscito. Il Manchester è nettamente più forte del City ma c’è rispetto per il calcio italiano. Se l’Inter vince – ha poi concluso – non significa che è superiore ai Citizens, ma che è stata più brava in una partita”.

Chinellato a Tv Play: “Serve salary cap nel calcio”

Chiusa la ricca parentesi dedicata alla finale di Champions League, Chinellato parla in generale del possibile inserimento del salary cap nel calcio.

Il giornalista, infatti, afferma: “In America c’è il modello NBA, senza retrocessioni. I tifosi sono contenti perché sono consapevoli che se si va giù poi si ritornerà su prima o poi. L’Europa non è pronta a questo modello. Si possono importante alcuni aspetti come il salary cap per dare più equilibrio”.