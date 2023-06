Penalizzati anche la prossima stagione: sanzione UFFICIALE della Figc

È arrivata quest’oggi la decisione del Giudice Sportivo dopo l’invasione di campo che ha interrotto la sfida di playout di Serie B tra Brescia e Cosenza

Il campo aveva già emesso un verdetto chiaro con la retrocessione del Brescia nello scontro Playout contro il Cosenza, che però ha lasciato strascichi anche in vista di quella che sarà la prossima annata delle Rondinelle.

L’ultima sfida era infatti terminata con l’invasione di campo che ha interrotto la finale playout al Rigamonti, sancendo inevitabilmente lo 0-3 a tavolino. Attimi di grande tensione che hanno coinvolto anche i tifosi al di fuori dello stadio, e che hanno fatto da cornice ad un epilogo totalmente negativo per il club lombardo.

Dopo le recenti vicende sono arrivate le decisioni ufficiali del giudice sportivo che ha sancito due gare interne a porte chiuse come si apprende anche dalla nota diramata quest’oggi: “delibera di infliggere alla Soc. Brescia la perdita della gara con il punteggio di 0-3, oltre alla sanzione dell’obbligo di disputare due gare a porte chiuse“.

Dal punto di vista disciplinare, per ciò che concerne i calciatori, è arrivata una squalifica di 3 giornate per Fran Karacic e Michele Rigione, mentre andranno in squalifica per un turno Jakub Labojko e Idriz Voca.