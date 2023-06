Milenkovic inconsolabile: “Mi mancano le parole”

Grande delusione per la Fiorentina, sconfitta in finale di Conference League dal West Ham: la tristezza di Milenkovic a fine gara

Finale amarissimo per la Fiorentina, che incassa al 90′ la rete di Bowen che consegna al West Ham la Conference League nell’atto conclusivo di Praga. Seconda finale persa in due settimane per i viola dopo quella in Coppa Italia, una delusione dura da digerire per i viola nonostante una gara di ottimo livello.

Ai microfoni di ‘Sky Sport’, a fine gara, tutta la delusione di Nikola Milenkovic che fa autocritica per l’ingenuità che è costata la partita: “Fa male perdere così. Anche oggi abbiamo fatto una buona gara, ma l’attenzione deve esser sempre al massimo soprattutto nei minuti finali. Non possiamo prendere un gol così facile. Mi mancano le parole, la squadra ha dato il massimo giocando da squadra ma dobbiamo essere più concentrati. Anche oggi abbiamo avuto la partita in mano, con le nostre pressioni e il possesso palla. In finale i dettagli fanno la differenza e stasera sono andati dall’altra parte. Sapevamo che come noi pressiamo molto alti loro andavano con le palle in profondità, l’abbiamo letta male ed è costata cara. In finale le grandi squadre non perdono niente, bisogna sempre essere concentrati al massimo”.