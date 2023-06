Italiano, il futuro dopo la delusione: “E’ tutto chiaro”

Le parole di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, dopo la finale di Conference League persa: l’annuncio sul futuro

Delusione palpabile, sul volto di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, dopo la dolorosa sconfitta in finale di Conference League. Gara con il West Ham decisa dal gol di Bowen arrivato al 90′, proprio quando sembrava che il verdetto sarebbe stato rinviato ai supplementari.

Un ko arrivato in maniera amara e con una ingenuità sottolineata dal tecnico, nonostante gli elogi ai suoi per una gara giocata bene: “Abbiamo perso due finali giocate veramente bene – ha spiegato a ‘Sky Sport’ nel post partita – E’ un peccato, stasera non immaginavo proprio finisse in questo modo. Il rigore poteva ammazzarci, ci siamo rialzati e abbiamo avuto la palla per andare in vantaggio. Abbiamo commesso un errore sul gol subito alla fine, potevamo commettere fallo in mezzo al campo, oppure i difensori dovevano prendersi un metro di vantaggio. Ai supplementari avremmo potuto vincere. I ragazzi sono distrutti e dispiaciuti, era una lettura semplice ma ci fa perdere una coppa. A Igor ho spiegato l’errore commesso, tutto qui. Se rifarei tutto? Abbiamo concesso davvero poco, giocando una finale così come va giocata. Ci castigano un rigore secondo me dubbio e un gol evitabilissimo, certi errori purtroppo si pagano”.

Italiano, come raccontato da Calciomercato.it, è il preferito del Napoli per il dopo Spalletti. E il suo nome sarà inevitabilmente caldissimo nei prossimi giorni. Sul futuro, l’allenatore viola ha spiegato: “Il presidente è stato chiaro. Come è successo a tanti allenatori, ci vedremo e parleremo del futuro, è tutto normale. Non c’è nessun problema”.