Ibanez-Roma: pro e contro della sua cessione

La Roma, in questa sessione estiva di mercato, sembra destinato a lasciare i giallorossi; ecco i pro e i contro del suo eventuale addio

Si è concluso con lacrime e sorrisi la stagione della Roma; lacrime per la sconfitta nella finale di Budapest contro il Siviglia ai calci di rigore, sorrisi a seguito del successo contro lo Spezia che ha permesso ai giallorossi di tornare in Europa League. Proprio la mancata vittoria con gli andalusi porta la necessità, per il club capitolino, di fare cassa entro il trenta giugno.

Uno dei principali indiziati sembrava essere Abraham ma il suo infortunio contro lo Spezia ha cambiato i piani della società giallorossa; il centravanti inglese, infatti, starà fuori fino a marzo 2024 e questo rende praticamente impossibile una sua cessione. Ecco allora che il possibile sacrificato sul mercato diventa Ibanez; sul difensore sembra esserci l’interesse di diverse squadre di Premier che hanno la disponibilità economica per andare ad accontentare sia la società giallorossa sia il centrale brasiliano.

Il giocatore ha disputato una stagione con alti e bassi ma è chiaro che, una sua partenza, obbligherebbe la Roma a trovare un difensore per la prossima stagione. Diversi i pro dell’eventuale cessione di Ibanez a partire dalla possibilità, della società giallorossa, di sistemare il discorso legato al Fair Play Finanziario; come detto sul giocatore sembrano esserci l’interessi di alcuni club di Premier e, per questo, il club capitolino spera di ricevere una proposta sui trenta milioni di euro.

L’altro aspetto positivo su una possibile cessione riguarda l’aspetto mentale; anche in questa stagione Ibanez si è reso protagonista di diversi errori che sono costati punti preziosi alla Roma. Impossibile non citare i due derby: all’andata il brasiliano ha regalato il gol dell’uno a zero mentre al ritorno si è fatto espellere per due falli decisamente evitabili. Da sottolineare anche l’errore contro l’Inter (che ha spalancato le porte del due a zero) e quello in casa della Fiorentina in occasione del due a uno viola.

Ibanez, possibile addio: ecco perché bisognerebbe tenerlo

Abbiamo visto i pro della possibile cessione di Ibanez; come in tutte le cose, però, troviamo anche il rovescio della medaglia. In questo caso non si può non sottolineare come l’eventuale addio del brasiliano toglierebbe alla Roma un giocatore chiave; sotto la guida di Mourinho, infatti, è stato impiegato con grande frequenza trovando (nella difesa a tre) il sistema di gioco ideale.

L’altro aspetto negativo di una sua cessione riguarda il discorso tattico; la Roma ha fatto della fase difensiva una delle sua caratteristiche migliori. I giallorossi amano difendersi con un baricentro molto basso, chiudendosi all’interno della propria area di rigore; in questo sistema Ibanez è stato fondamentale vista la sua rapidità e l’abilità nel gioco aereo. Proprio sulle palle inattive, punto di forza della Roma, il difensore è costantemente pericoloso.

Pro e contro sulla possibile cessione del brasiliano; come detto sul giocatore sembra esserci l’interesse di squadre di Premier. In Italia? Al momento nessuna squadra si è interessata ma il difensore potrebbe far comodo alle due milanesi (che vogliono rinforzare la loro rosa) e al Napoli vista la situazione legata a Kim.