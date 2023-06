Follia nella Capitale: scontri nella notte e incubo coppa

Follia nella Capitale e incubo coppa. Nella notte si sono verificati scontri tra le tifoserie rivali, tutti gli aggiornamenti

È il giorno di Fiorentina-West Ham, ultimo atto di Conference League che anticiperà la finalissima di Champions tra Inter e Manchester City in programma sabato ad Istanbul.

Praga, sede della finale di Conference, è stata invasa dai tifosi viola e da quelli ‘Hammers’. Oltre 10 mila quelli attesi dall’Italia, mentre dall’Inghilterra si parla addirittura di 30 mila sostenitori inglesi arrivata in Repubblica Ceca. La Eden Aréna di Praga, tuttavia, ha una capienza di circa 21 mila posti e nella capitale ceca la tensione è massima per i tanti tifosi rimasti senza biglietto. Le due fan zone costruite per l’occasione non abbassano l’allerta delle autorità locali, nonostante un avvicinamento al match finora tranquillo e senza particolari scontri tra le due tifoserie.

Scontri che si sono purtroppo verificati nella notte in Argentina, al termine del match di Copa Libertadores tra Boca Juniors e Colo-Colo.

❌ LAMENTABLES IMÁGENES: tras la victoria y clasificación de Boca se vieron corridas y enfrentamientos entre hinchas del Xeneize y de Colo-Colo. pic.twitter.com/Ms9YsYemaX — TyC Sports (@TyCSports) June 7, 2023

Una vera e propria corrida fuori dallo stadio tra le due tifoserie e scontri piuttosto violenti, placati solo dopo un massiccio intervento delle autorità locali. Queste le immagini trasmesse da ‘Tyc Sports’ in Argentina.