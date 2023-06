Conte più Del Piero: Allegri non è ancora al sicuro

Manca ancora l’ultimo via libera per la conferma di Massimiliano Allegri alla guida della Juventus. L’ombra di Conte sul collega livornese

Sarà di John Elkann l’ultima parola sul futuro di Massimiliano Allegri. Giorno dopo giorno aumentano però le possibilità di una riconferma del tecnico livornese sulla panchina della Juventus.

Nonostante le frizioni con il CFO Calvo, Allegri gode della fiducia di parte della dirigenza e anche lo stesso Ad di Exor, controllante del club bianconero, sarebbe orientato a non esonerare il mister ex Milan e Cagliari, complice pure il ricco contratto da quasi 9 milioni di euro a stagione per i prossimi due anni. Tutto lascia presagire una continuità con Allegri alla guida tecnica, con la pista Tudor adesso più fredda dopo le accelerazioni della scorsa settimana. Il croato si era liberato dal vincolo con il Marsiglia, in attesa della chiamata della Juve che a questo punto potrebbe però non arrivare per l’ex difensore e assistente di Pirlo proprio alla Continassa due stagioni fa.

Calciomercato Juventus, l’ombra di Conte su Allegri

Non si spengono neanche i rumors su altri candidati per la panchina della Juventus, con l’ombra di Antonio Conte che aleggia sempre dalle parti dell’Allianz Stadium.

Il tecnico salentino è al momento senza squadra dopo il divorzio dal Tottenham ed è stato accostato al Napoli nella lunga lista di De Laurentiis per raccogliere l’eredità di Spalletti al timone dei campioni d’Italia. Malgrado la conferma sempre più vicina per Allegri, un Conte bis alla Continassa non sarebbe ancora da scartare del tutto. A raccontare il retroscena sull’ex Ct della Nazionale è Giancarlo Padovan: “Sono in grande spolvero le quote di Antonio Conte come allenatore della Juventus e dell’ingresso in società di Alessandro Del Piero”, racconta io giornalista che cita l’ex capitano e bandiera. Del Piero potrebbe avere un ruolo di primo piano in dirigenza secondo Padovan, mentre in panchina il nome forte diventerebbe Conte in caso di ribaltone con Allegri.