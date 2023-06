Clamoroso Maignan: “In un Milan nebuloso non vuole restare, può finanziare il mercato”

Rivoluzione in casa Milan dopo l’addio di Maldini, attenzione alla situazione Maignan: “Può finanziare il mercato”

Un addio inaspettato, che potrebbe aprire le porte a una clamorosa rivoluzione. In casa Milan sembra essere in corso un vero e proprio terremoto dopo l’addio di Paolo Maldini. Gerry Cardinale ha liquidato la bandiera rossonera destando grande sorpresa, con il popolo rossonero (e non solo) rimasto spiazzato e scettico dopo questa decisione.

Tra questi anche l’opinionista Alessandro Carra, esperto di cause rossonere, intervenuto in diretta a TV PLAY. Carra ha sottolineato come il feeling tra Maldini e Cardinale non fosse mai scoppiato, ma l’addio della bandiera potrebbe aprire clamorose novità in ottica mercato: “Cardinale e Maldini non si sono mai piaciuti e Cardinale ha deciso di punto in bianco. Lunedì era in programma anche un appuntamento con i procuratori Loftus-Cheek. La proprietà del Milan ha lasciato in pasto tutto alle polemiche mediatiche, sostituendo Maldini e Massara con il Ceo e il capo scout, chiamati a fare tutt’altro”.

Rivoluzione Milan, Carra: “Pioli il più felice, Maignan può finanziare il mercato”

Carra ha sottolineato come Pioli sia invece uno che più stia beneficiando dell’addio di Maldini: “Mi risulta che Stefano Pioli sia l’unico vincitore in tutto questo: la sua posizione è rafforzata e se fosse rimasto Maldini, Pioli non sarebbe stato l’allenatore del Milan chiamando Andrea Pirlo al suo posto. Credo Pioli abbia fatto una buona stagione, ma secondo me è a fine ciclo. Pirlo non sarebbe stato probabilmente un upgrade, ma bisogna ragionare su quanto poteva essere il budget a disposizione”.

Non c’è grande contentezza nemmeno tra i giocatori: “Hernandez è uno dei più scontenti dell’addio di Maldini. Il problema grosso è Maignan, la sua uscita sui social è stata criptica. Lui ha un contratto triennale ma è l’unico dei big che non ha rinnovato. Da una decina di giorni Maldini stava iniziando a chiacchierare su questo rinnovo. Maldini rappresentava una garanzia. Chelsea e Manchester United cercano un portiere e hanno offerto 8 milioni annui al giocatore. Maignan in un Milan nebuloso non vuole restare e l’idea del Milan sarebbe quella di finanziare tutto il mercato con la cessione di Maignan se dovesse arrivare un’offerta tra 80 e 100 milioni. Offerte ancora non ne sono arrivate, al momento si tratta di ipotesi. Di sicuro Maignan vuole un adeguamento forte dell’ingaggio, anche perché Maldini glielo aveva promesso, sempre rispettando i parametri societari”.

Un addio inaspettato per tanti: “Sicuramente per Maldini e Massara, che probabilmente andrà alla Juventus. Ricordiamoci quanto accaduto l’anno scorso, non ci sono mai stati rapporti idilliaci. Si è trattato di un fulmine a ciel sereno, nonostante il contratto sia ancora in essere”.