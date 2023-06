Biraghi sanguinante e match sospeso: Fiorentina-West Ham nel caos

Sospesa per diversi minuti Fiorentina-West Ham per il lancio di oggetti in campo: Biraghi sanguinante

Diversi minuti di sospensione nel corso del primo tempo di Fiorentina-West Ham. Fin da inizio match, dallo spicchio di stadio occupato dai tifosi del West Ham sono stati lanciati dei boccali di birra in plastica verso i calciatori della viola.

Intorno al 30′ minuto, dopo che Nico Gonzalez si è procurato un calcio d’angolo, la scena si è ripetuta. Biraghi si è diretto verso la bandierina per battere il corner ma non è riuscito per il lancio di diversi oggetti dagli spalti. Uno in particolare, probabilmente una sigaretta elettronica, lo ha colpito in testa, provocandogli una ferita e la fuoruscita di sangue. Lo stesso calciatore si è rivolto ai tifosi inglesi con un applauso ironico.

L’arbitro non ha potuto far altro che interrompere il match per diversi minuti, con lo speaker dello stadio che ha letto l’annuncio per invitare gli spettatori a non lanciare più oggetti sul terreno di gioco.

Fiorentina-West Ham, Biraghi colpito: cosa può accadere

Dopo alcuni minuti, con Biraghi curato e medicato con un visibile turbante, la finale di Conference League è ripresa con lo stesso capitano della Fiorentina che ha battuto il calcio d’angolo.

Scontato che per il West Ham arriverà una sanzione da parte della Uefa che potrà essere pecuniaria o anche la squalifica dello stadio o di parte di esso.