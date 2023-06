Tudor aspetta la Juve: altre due suggestioni per il post Allegri

La Juventus non ha ancora sciolto le riserve su Massimiliano Allegri: in caso di esonero resta Tudor in pole, ma con due suggestioni

In casa Juventus sono giorni di grande riflessione, con la società che è ancora spaccata in due: un filone societario vorrebbe confermare Massimiliano Allegri e un altro, invece, vorrebbe cambiare guida tecnica. Diversi sono i profili presi in esame dai bianconeri.

Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it nelle scorse settimane, Igor Tudor resta uno dei favoriti per la panchina della Juve in caso di separazione con Allegri. Il tecnico croato ha rotto con l’Olympique Marsiglia e attualmente è libero, in attesa di una squadra. O meglio, in attesa della Juventus. Eppure non c’è solamente Tudor nella lista dei possibili eredi di Allegri – che per il momento viene confermato da John Elkann e dalla proprietà – anzi ci sono due grandi suggestioni che affascinano i tifosi.

Non solo Tudor, per il post Allegri resistono anche Conte e Zidane

Continua a tenere banco il futuro della panchina della Juventus, con le tante riserve che non sono ancora state sciolte: tra le alternative ce ne sono due in particolare che affascinano i tifosi.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna di ‘Tuttosport’, le due grandi suggestioni che permangono per la panchina della Juventus sono Antonio Conte e Zinedine Zidane. Entrambi sono senza panchina attualmente e hanno un legame sentimentalmente forte con la ‘Vecchia Signora’, ma sono anche abituati a grandi investimenti e a ingaggi importanti.

La Juventus sta entrando in una fase delicata, dove ogni investimento dovrà essere sostenibile, quindi prima di decidere di puntare su un allenatore del calibro di Conte e Zidane dovranno essere fatte molte riflessioni. In ogni caso, il primo nodo da sciogliere è quello relativo a Massimiliano Allegri: dare ancora le redini del comando al tecnico livornese oppure se aprire il nuovo ciclo con un altro allenatore. Tudor, e gli altri, intanto aspettano.