Rabiot e non solo: contatti avviati con due centrocampisti

Resta tutto da decifrare il futuro di Adrien Rabiot: è in scadenza di contratto con la Juventus e iniziano a fioccare le offerte

Tra le poche note liete della stagione della Juventus appena andato agli archivi, Adrien Rabiot è sempre più lontano da Torino: ora per lui si aprono diversi scenari.

Undici gol e sei assist in quarantotto partite giocate tra campionato e coppe: sono questi i numeri di Adrien Rabiot, affermatosi alla Juventus nella sulla ultima stagione con la maglia bianconera. Il contratto sottoscritto nell’estate del 2019 è infatti in scadenza il prossimo 30 giugno e le possibilità di trattenerlo sembrano essere ormai ridotte all’osso.

Inoltre, c’è da considerare la mole di richieste per il centrocampista classe ’95 che ora potrebbe tornare “a casa”. Il giocatore originario di Saint-Maurice, infatti, sarebbe nuovamente finito nel mirino del Paris Saint-Germain, a caccia di un centrocampista. Il club parigino infatti è sulle tracce di rinforzi nella zona nevralgica del campo e oltre all’uruguaiano Manuel Ugarte, talento esploso con la maglia dello Sporting Lisbona.

Calciomercato Juventus, Rabiot verso il ritorno a Parigi

Dunque, oltre ad Ugarte, il Paris Saint-Germain tratta anche Adrien Rabiot. Sono già un corso i contatti con l’entourage del calciatore che sembra essere ormai destinato a lasciare la Juventus a parametro zero.

Quelle parigine, ad ogni modo, non sono le uniche sirene che suonano per Adrien Rabiot, nel mirino anche di diversi club di Premier League che potrebbero mettere sul piatto contratti particolarmente vantaggiosi sotto il profilo economico.

A Parigi, però, Rabiot tornerebbe a giocare nel suo Paese natale e in una squadra di cui ha già vestito la maglia. Arrivato alla Juventus proprio dal Psg, è cresciuto nel settore giovanile de Les Parisiens arrivando fino in prima squadra con cui ha giocato oltre 200 partite prima del trasferimento in Italia. Proprio questo elemento potrebbe spingerlo ad accettare l’offerta del Paris Saint-Germain: la certezza, ad ora, sembra essere rappresentata dal fatto che salvo clamorose sorprese, Rabiot lascerà Torino e l’Italia proprio dopo la sua miglior stagione in Serie A.