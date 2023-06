Leao si cuce la bocca: il gesto sorprende tutto il Milan

Rafael Leao ha chiuso la stagione con un meraviglioso sorriso grazie alla stupenda doppietta contro il Verona. Il portoghese intanto lancia piccoli messaggi social

Il Milan e Rafael Leao viaggiano di pari passo come dimostrato anche nell’ultima gara di campionato che ha chiuso l’annata rossonera con un bel successo interno sul Verona, che a sua volta dovrà invece giocare lo spareggio salvezza.

Grande prova personale da parte del fenomeno lusitano, che ha messo a referto una bellissima doppietta buona anche per festeggiare il recente rinnovo contrattuale che lo lega al Milan fino al giugno 2028. Un grandissimo colpo per il club che ha blindato un calciatore fondamentale nelle ultime stagioni della squadra di Stefano Pioli.

Pur senza vincere trofei l’annata di Leao può essere considerata positiva con ben 16 gol e 15 assist complessivi tra campionato e coppe, che danno molto bene la misura di quale sia la sua forza straripante. Leao infatti ha provato a dare seguito alla stagione da MVP che ha portato allo scudetto milanista un anno fa.

Prestazioni che lo pongono sempre sotto i riflettori, al netto di qualche piccolo periodo di calo che nel computo totale può tranquillamente starci.

Milan, il messaggio di Leao su Instagram: il gesto non è passato inosservato

A stagione conclusa Leao si gode un po’ di relax a Lisbona, teatro anche dell’ultima storia pubblicata su Instagram che non è passata inosservata.

Il portoghese si è infatti inquadrato in auto per una manciata di secondi con una canzone di sottofondo e mimano un gesto abbastanza eloquente, quasi a cucirsi la bocca e a dire ‘non posso parlare’. A tal proposito in sottofondo la canzone del rapper statunitense Gunna ‘Say no more’.

Un gesto che arriva prima del comunicato ufficiale relativo all’addio di Paolo Maldini al Milan, e che in molti hanno associato proprio ai cambiamenti che stanno avvenendo in casa rossonera.

Ecco uno screenshot della storia di Rafael Leao: