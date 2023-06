La panchina è libera, esonero comunicato adesso

La decisione è arrivata ed è stata già comunicata al tecnico: per l’esonero ormai manca soltanto l’annuncio ufficiale

La big cambia allenatore, la decisione ormai è presa. Rivoluzione in panchina dopo un’annata che non sarà certo ricordata per i trionfi raggiunti.

Il Paris Saint-Germain è riuscito a portare a casa la Ligue1, ma non può certo bastare per il presidente Al-Khelaifi e la sua ossessione Champions. L’uscita dagli ottavi di finale ha rappresentato la fine dell’avventura di Cristophe Galtier sulla panchina del club parigino: l’allenatore è rimasto in sella fino al termine del campionato, ma ora le strade si separeranno.

Al tecnico, stando a quanto riporta ‘AP’, sarebbe già stato comunicato l’esonero. E’ toccato a Luis Campos, colui che lo ha fortemente voluto nella Capitale, dare la notizia dell’allontanamento. Ora per il Psg c’è da decidere il successore e dalla Francia il nome forte è quello di Julian Nagelsmann, esonerato nel corso della stagione dal Paris Saint-Germain.

Per l’allenatore francese c’è invece da trovare una nuova destinazione da cui ripartire e potrebbe essere anche in Italia.

Psg, esonerato Galtier: futuro in Serie A?

La separazione tra Galtier e il Paris Saint-Germain era ormai nell’aria, tanto che il nome del tecnico francese è finito anche tra i possibili obiettivi del Napoli per il post Spalletti.

Come raccontato da Calciomercato.it, figura tra le alternative a Vincenzo Italiano, favorito del presidente De Laurentiis per la panchina dei campioni d’Italia. Per il tecnico della Fiorentina bisognerà aspettare la finale di Conference League ma nel caso non si arrivasse ad un accordo, ecco che entrerebbe in ballo anche Galtier.

Con lui nella lista del patron dei partenopei c’è anche Rafa Benitez, una vecchia conoscenza della formazione azzurra, avendola già allenata prima di Maurizio Sarri. Tutto, quindi, ancora da decidere, mentre il Psg la sua scelta l’ha già fatta: esonerato Galtier.