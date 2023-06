Finale Champions, maxi schermo a San Siro: come acquistare i biglietti

Il 10 giugno all’interno dello stadio Giuseppe Meazza verrà installato un maxi schermo per permettere ai tifosi di essere vicini all’Inter anche a distanza, nella notte più importante della stagione nerazzurra

Non tutti i tifosi nerazzurri hanno avuto la possibilità di acquistare un biglietto per Istanbul per la finale di Champions League in cui l’Inter scenderà in campo contro il Manchester City.

La società nerazzurra, però, ha voluto pensare a tutti i suoi tifosi e dare a chiunque la possibilità di vivere un’esperienza magica in una notte così importante, e sostenere la propria squadra anche a distanza.

Allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, il 10 giugno, verrà allestito un maxi schermo di fronte la tribuna arancio – per intenderci, dove solitamente per un concerto è installato il palco – della grandezza di 400 metri quadrati. Per l’occasione lo stadio avrà giustamente una capienza ridotta a 40mila spettatori. I tifosi potranno scegliere dove sedersi: settori rosso, verde, blu e prato.

Da oggi, martedì 6 giugno, sono aperte le vendite su vivaticket.com per acquistare il biglietto per la finale da vivere a San Siro. Dalle 10:00 alle 15:00 vendita riservata agli abbonati e ai soci Inter Club in possesso del codice tramite il quale esercitare la prelazione all’acquisto. Dalle 16:00, invece, aperta la vendita libera fino a esaurimento disponibilità. Tre prezzi diversi in base al settore scelto: 20 euro per il primo anello rosso e pr il prato, 14 per il secondo anello e 10 per il terzo.

Finale a San Siro, come si svolgerà la serata

I cancelli dello stadio apriranno alle 19:00, con i tifosi che avranno dunque la possibilità di aspettare l’inizio della partita alle 21:00 dentro l’impianto. Musica e collegamenti in diretta da Istanbul intratterranno il pubblico fino al triplice fischio d’inizio.

Come scritto dall’Inter in un comunicato, si vuole “offrire ai tifosi un’esperienza immersiva di visione della partita, che li faccia sentire ancora più vicini alla squadra”. La società sottolinea, però, che al termine della partita tutti i tifosi sono costretti a uscire dallo stadio indipendentemente dal risultato. In caso di vittoria, dunque, non sarà possibile aspettare la squadra all’interno dello stadio, per festeggiare.