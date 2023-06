Calhanoglu e il rinnovo “Firmerò nei prossimi giorni”

Uno dei giocatori più importanti dell’Inter è, senza nessun dubbio, Calhanoglu; il centrocampista ha dato indicazioni importanti sul rinnovo Inter si prepara alla finale di Champions League; i ragazzi diLautaro e compagni hanno dimostrato, in questa stagione europea, di poter far bene anche contro top team come, ad esempio, il Barcellona. L’si prepara alla finale di; i ragazzi di Inzaghi affronteranno il Manchester City di Guardiola . Pronostico tutto a favore del club inglese ma, nel calcio, nulla è già deciso e le partite vanno giocate. E’ chiaro che servirà la partita perfetta mae compagni hanno dimostrato, in questa stagione europea, di poter far bene anche contro top team come, ad esempio, il

Una delle chiavi, per l’Inter, sarà ovviamente l’intensità e l’attenzione per tutti i novanta ed, eventualmente, più minuti; i ragazzi di Inzaghi hanno bisogno della gara perfetta per alzare la Champions e vincere il terzo trofeo stagionale.

Diversi i punti di forza dei nerazzurri tra cui il centrocampo; in mezzo al campo, infatti, Inzaghi può contare su un terzetto di tutto rispetto con Calhanoglu ago della bilancia. Il centrocampista turco, sotto la guida di Inzaghi, ha alzato notevolmente il livello delle prestazioni e l’Inter ne sta beneficiando notevolmente. Insieme a Barella e Mkhitaryan forma un terzetto di tutto rispetto; l’ex Milan porta quella qualità e quella fantasia in grado di decidere le partite. Da non sottovalutare, anche perché può rappresentare un punto di forza, la capacità del centrocampista di calciare le palle inattive; proprio questo aspetto rischia di andare a favore dei nerazzurri che, fisicamente, sono molto forti. Il presente dice finale Champions mentre il futuro, per Calhanoglu, si chiama rinnovo.

Calhanoglu e il rinnovo: le parole del centrocampista tranquillizzano i nerazzurri

Nella prossima stagione l’Inter vuole tornare ad essere competitiva per lo scudetto e continuare a dominare nelle coppe, vero e proprio terreno di conquista di Inzaghi. I nerazzurri, dunque, vogliono una rosa ancora più forte ma non possono fare a meno di elementi importanti come Calhanoglu.

Il centrocampista ha rilasciato delle dichiarazioni importanti in merito al suo futuro; intervistato dal portale turco NTVSpor, Calhanoglu ha toccato vari temi tra cui quello del rinnovo. A tal proposito ha sottolineato di essere felice all’Inter e che nei prossimi giorni firmerà il rinnovo di contratto. E’ possibile ipotizzare l’ufficialità dopo la finale Champions per evitare qualsiasi tipo di distrazione a pochi giorni dalla partita più importante della stagione. L’Inter sta iniziando a programmare la prossima stagione; i nerazzurri potranno ancora contare su Calhanoglu, centrocampista turco sempre più centrale nel progetto di Inzaghi. Con lui in campo i nerazzurri aumentano notevolmente la loro forza.