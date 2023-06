Zaniolo torna in Nazionale: il freddo saluto con Mancini al raduno | VIDEO ESCLUSIVO CM.IT

Il primo contatto al ritorno di Zaniolo in Nazionale non è stato il massimo: prima la delusione dei bimbi, poi la stretta di mano con il ct

È una Nazionale di grandi ritorni quella che si è radunata oggi al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti. A fare più rumore, oltre a Ciro Immobile che però era stato assente per motivi fisici in questi mesi, ovviamente quelli di Mattia Zaccagni e Nicolò Zaniolo. Proprio i due calciatori tra cui c’era stata un po’ di maretta a causa di vicende personali.

L’esterno della Lazio dovrà riprendere confidenza col gruppo, a vederlo da fuori è sembrato ancora un po’ fuori. Il 20 biancoceleste, protagonista di una stagione meravigliosa, ha partecipato alla sgambata prima della partenza verso la Sardegna dove la Nazionale continuerà a prepararsi in vista della Final Four di Nations League. Proprio a ridosso della partenza del pullman è arrivato privatamente anche Nicolò Zaniolo, reduce dalla vittoria della coppa di Turchia di ieri sera col Galatasaray, in cui è stato grandissimo protagonista. E non a caso ormai il l’ex 22 della Roma è un vero e proprio idolo in Turchia. Il suo nuovo primo contatto con l’azzurro però non è stato granché. I tanti bambini presenti per la cerimonia di intitolazione del campo 3 a Gianluca Vialli, lo hanno assalito entusiasti a caccia di una foto.

A causa del pochissimo tempo a disposizione, però, a Zaniolo è stato consigliato di non fermarsi ma a deludere i bimbi (alcuni con la maglia della Roma) e i genitori è stato soprattutto l’atteggiamento del giocatore, che a malapena ha rivolto lo sguardo verso di loro. Nicolò è andato subito a salutare i compagni lì presenti, come Locatelli, poi si è diretto da Daniele De Rossi con cui invece c’è stato un abbraccio con tanto di buffetto da parte di DDR. E infine l’incontro con il ct Roberto Mancini. Con lui niente abbraccio, ma – come testimonia il video esclusivo di Calciomercato.it – una gelida stretta di mano a cui è seguito uno scambio di battute. Non il massimo per ricominciare. Di sicuro Zaniolo dovrà lavorare parecchio anche e soprattutto per riconquistare la fiducia di tutto il gruppo azzurro.