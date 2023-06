“Scelta maturata da tempo”: Lazio-Tare, adesso è UFFICIALE

L’annuncio del dirigente albanese, da diciotto anni alla Lazio: “Non smetterò mai di ringraziare il presidente Lotito per l’opportunità che mi ha dato”

La notizia nell’aria da un po’, adesso è ufficiale. Igli Tare dice addio alla Lazio dopo diciotto anni, tre vissuti da calciatore e ben quindici da Direttore sportivo.

Ad annunciarlo è stato lo stesso dirigente albanese, in scadenza a giugno e da tempo ai ferri corti con Maurizio Sarri.

“Dopo 18 anni la mia bellissima esperienza da direttore sportivo della S.S. Lazio terminerà – il commiato di Tare – È da tempo che ho maturato questa scelta, ma ho aspettato per il bene della Lazio di raggiungere il traguardo della Champions, consapevole di aver costruito una squadra forte, con calciatori straordinari predisposti per ottenere questo obiettivo”.

“È stata una lunga e intensa avventura fatta di gioie, sconfitte e di trofei – prosegue Tare – Non smetterò mai di ringraziare il presidente Lotito per l’opportunità che mi ha dato, i tifosi biancocelesti che mi sono entrati nel cuore, il club con tutti i suoi componenti, i calciatori, lo staff e tutti coloro i quali mi sono stati vicino in questo percorso. (…) Una prestigiosa opportunità avuta sia da calciatore che da dirigente e che non dimenticherò mai, portando con me ogni singolo istante di questo cammino. Sempre Forza Lazio”.