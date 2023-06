Nuova Coppa Italia, quanti derby: subito Lazio-Roma e Napoli-Juventus

Le ultime news Coppa Italia per la stagione 2023-24 riguardano gli accoppiamenti delle big. Possibile Inter-Milan in semifinale

L’Inter ha battuto la Fiorentina nella finale di Coppa Italia giocata allo stadio ‘Olimpico’ lo scorso 24 maggio. Dalla prossima stagione, la manifestazione potrebbe cambiare format, con la Lega di Serie A che vorrebbe studiare una soluzione simile alla FA Cup inglese.

Probabilmente, tuttavia, la rivoluzione sarà rimandata ad un futuro ancora da stabilire e la Coppa Italia 2023-24 seguirà lo schema di questa stagione. Il che vuol dire che, con la classifica di Serie A che da ieri è ufficiale (sebbene in attesa dello spareggio per non retrocedere tra Spezia e Verona, ndr) si può già capire quale sarà il tabellone della competizione. In quanto campione in carica, l’Inter sarà la testa di serie numero uno, seguita dal Napoli che ha vinto lo scudetto e via via tutte le altre fino alla Fiorentina ottava che chiude il novero delle squadre che salteranno i turni preliminari e saranno già agli ottavi di finale. Quello che si prospetta è un torneo con molti derby e sfide bellissime.

Coppa Italia 2023-24, da Juventus-Torino a Inter-Milan: c’è aria di derby

Se le favorite dovessero rispettare i pronostici, si va verso una parte alta di tabellone che vedrebbe la rivincita della finale di quest’anno tra Inter e Fiorentina. Chi passa prenderebbe la vincente del derby lombardo tra Milan e Atalanta con possibilità poi di una doppia stracittadina in semifinale.

Nella parte bassa del tabellone, invece, il Napoli se la dovrebbe vedere al ‘Maradona’ contro la Juventus e la vincente pescherebbe chi passa il turno nel derby della Capitale tra Lazio e Roma. Altri derby possono arrivare già agli ottavi di finale se le squadre di Serie A avranno la meglio su quelle di Serie B: da quello campano tra lo stesso Napoli e la Salernitana a quello della Mole tra Juve e Torino, fino al derby degli Appennini tra Fiorentina e Bologna. Per il resto possibili accoppiamenti Inter-Lecce, Lazio-Empoli, Milan-Sassuolo, Atalanta-Udinese e Roma-Monza. Ma attenzione alle sorprese.