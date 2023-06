Mancini nei guai: ne perde due per la Nations League

L’Italia di Mancini inizia a preparare la semifinale di Nations League contro la Spagna; il tecnico perde due pedine molto importanti

La stagione calcistica non è ancora terminata del tutto; all’appello, infatti, manca la nazionale di Mancini che deve preparare la semifinale di Nations League contro la Spagna. Appuntamento importante per capire il processo di crescita di una nazionale che, dopo la vittoria dell’Europeo, ha avuto un brusco stop non riuscendo a qualificarsi per i Mondiali in Qatar.

Il match contro la Spagna non sarà per nulla semplice considerando le caratteristiche di una nazionale che ha sempre messo in difficoltà gli azzurri; una sfida diventata, ormai, un grande classico del calcio delle nazionali. In semifinale, infatti, si sono già affrontate sia all’Europeo (vittoria degli azzurri) sia nella scorsa Nations League con il successo della Spagna per due a uno.

Voglia di rivincita dunque per Mancini che dovrà fare i conti con le condizioni fisiche non perfette di un gruppo di giocatori stremati da una stagione in cui si è giocato ogni tre giorni. Il tecnico azzurro deve iniziare a fare i conti con le prime importanti assenze dal momento che non saranno disponibili due giocatori molto importanti per il sistema di gioco della nazionale italiana.

Iniziamo da Matteo Pessina; il centrocampista del Monza è reduce da una stagione decisamente positiva con il club brianzolo. Giocatore dinamico, rapido, abile negli inserimenti e che è perfetto nel ricoprire il ruolo di mezzala. Un giocatore con le sue caratteristiche (abile nel non dare punti di riferimento) sarebbe stato perfetto per andare a mettere in difficoltà la difesa della Spagna.

Mancini, non solo Pessina: ecco l’altra assenza pesantissima

Non solo Matteo Pessina; l’Italia di Mancini, per la semifinale di Nations League contro la Spagna (in programma il prossimo quindici giugno) dovrà fare a meno anche di Domenico Berardi. L’esterno azzurro è ormai un punto di riferimento del Sassuolo con cui, a meno di clamorose novità, finirà la carriera. Un giocatore che, stagione dopo stagione, dimostra le sue qualità trascinando i neroverdi.

Contro la Spagna non ci sarà; assenza pesante considerando la sua capacità di creare costantemente la superiorità numerica con il suo uno contro uno. Sia dall’inizio sia a gara in corso, una risorsa come Berardi avrebbe potuto fare molto comodo per andare a mettere in difficoltà la nazionale spagnola.

Due assenze molto pesanti, dunque, per Mancini che dovrà trovare delle soluzioni alternative per andare a sostituire, nel migliore dei modi, Berardi e Pessina. L’avvicinamento al match contro la Spagna non inizia nel migliore dei modi ma l’Italia ha più volte dimostrato di saper uscire dalle difficoltà.