L’Italia punta la Nations League, allarme Berardi: il suo gesto è chiaro

La Nazionale è tornata ad allenarsi a Roma, con l’obiettivo fissato bene in testa: vincere la Nations League in Olanda. La prima avversaria sarà la Spagna in un’altra delle grandi classiche del calcio Mondiale.

Per l’occasione Roberto Mancini ha convocato nuovamente sia Mattia Zaccagni che Nicolò Zaniolo, che tornano dopo un periodo di allontanamento e riflessione. Solo il primo però ha partecipato alla sgambata che ha preceduto la partenza verso la Sardegna, dove continuerà la preparazione degli Azzurri.

Primo contatto tra Retegui e Immobile, anche lui di ritorno dopo la serie di infortuni che l’ha tenuto lontano dalla Nazionale. Al momento è in vantaggio l’itaoargentino, ma sarà un duello che ricorrerà parecchio soprattutto ora che il capitano della Lazio sembra aver ritrovato la condizione.

Non si è allenato con i compagni neanche Domenico Berardi, che è arrivato al raduno dopo la sgambata. Lo stesso attaccante del Sassuolo ha confermato a chi glielo ha chiesto di non stare benissimo, facendo un gesto molto eloquente – come a dire ‘insomma’ – alla domanda ‘come stai?’. Per lui un problema alla coscia che lo terrà ancora a riposo.

Per questo sono avanti a lui al momento sia Gnonto che Chiesa e lo stesso Zaccagni. Non al top neanche Pessina, che ha finito malconcio e un po’ amareggiato la partita di ieri con l’Atalanta.