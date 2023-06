Manchester City-Inter: inizia la settimana della finale di Champions League

Sabato sera, a Istanbul, il Manchester City di Pep Guardiola e l’Inter di Simone Inzaghi si contenderanno la vittoria della Champions League: ecco le ultimissime

Manca sempre meno a quella che è la gara più importante del calcio europeo e, probabilmente, non solo. Sabato sera, alle 21 ora italiana, il Manchester City di Pep Guardiola affronterà l’Inter di Simone Inzaghi in occasione della finalissima di Champions League che sancirà quale delle due squadre avrà il privilegio di sollevare la coppa dalle grandi orecchie, il trofeo più ambito della stagione.

I nerazzurri, che partivano decisamente da outsider all’inizio della stagione, hanno compiuto un cammino ricco di insidie, due le maggiori: il secondo posto da contendersi con il Barcellona nel girone e la semifinale non per deboli di cuore contro i cugini del Milan di Stefano Pioli. Due prove superate in maniera brillante che hanno lanciato l’Inter all’ultimo atto della Champions. Il City invece, che non ha mai ancora vinto una Coppa Campioni nella sua storia, torna in finale dopo due anni quando, in Portogallo, perse per mano del Chelsea di Thomas Tuchel.

Manchester City-Inter: come arrivano le due squadre

Il Manchester City di Pep Guardiola e l’Inter di Simone Inzaghi arrivano alla finalissima di Champions League entrambe in un momento decisamente ottimale nonostante siamo nel finale di stagione e potrebbe accusarsi un po’ di stanchezza. I Citizens, freschi vincitori della FA Cup, hanno trionfato di nuovo anche in Premier League con una rimonta da cinema sull’Arsenal di Mikel Arteta e sono pronti ad affidarsi ai due game-changer della squadra: Kevin De Bruyne ed Erling Braut Haaland.

In casa Inter invece, dopo un marzo complicatissimo, Inzaghi ha riportato serenità centrando il terzo posto in classifica in Serie A, ma soprattutto staccando il pass per la finalissima di Champions League e vincendo la Coppa Italia nell’ultimo atto contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.