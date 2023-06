Inter, Marotta prova il doppio colpo: uno solo gli riesce

Marotta a caccia dei primi rinforzi sul mercato per l’Inter, doppio assalto ma uno solo con buone probabilità di riuscita

L’Inter deve ancora compiere l’ultimo, cruciale atto, di una stagione intensissima, andando a caccia del clamoroso trionfo europeo da giocarsi nella finale contro il Manchester City. Ma i nerazzurri si stanno già muovendo sul mercato in vista della prossima annata e Marotta, come di consueto, prova a piazzare affari di spessore alle migliori condizioni.

Uno dei cavalli di battaglia del dirigente nerazzurro sono i parametri zero. E secondo ‘Tuttosport’, si guarda con interesse a due giocatori in uscita dal Real Madrid, vale a dire Nacho e Ceballos. Per il jolly difensivo, il contratto triennale proposto potrebbe effettivamente permettere la riuscita dell’affare, visto che i ‘Blancos’, pur intenzionati a trattenerlo, non andrebbero oltre un biennale. Più complicato arrivare al centrocampista classe 1996, invece. L’interesse dell’Inter per lui sarebbe gradito, ma il Real intende fare sul serio per confermarlo: si parla infatti di un quadriennale da ben 5 milioni di euro a stagione. A complicare il tutto, anche le altre numerose proposte per lui sul tavolo. La decisione del giocatore dovrebbe arrivare alla fine del mese, quando sarà in procinto di rientrare dalle vacanze.