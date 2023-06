Inter colpita dall’effetto domino: alla ricerca del centravanti perduto

Benzema e Messi lasciano il Real Madrid e il PSG, e le due squadre avranno bisogno di un centravanti. Ecco che allora si va a pescare in Serie A

Tra addii annunciati e contratti non ancora rinnovati, in Europa si sta innescando un effetto domino riguardo gli attacchi di diverse squadre.

Il Paris Saint-Germain ha annunciato l’addio di Leo Messi a fine stagione, così come il Real Madrid ha annunciato quello di Karim Benzema. Ed ecco che la squadra francese e quella spagnola ora hanno bisogno di un centravanti. Inutile negare che i due club abbiano messo gli occhi su Victor Osimhen, che per un’offerta congrua potrebbe lasciare il Napoli. E al Real Madrid piace tantissimo anche Harry Kane.

Inevitabilmente, però, anche l’Inter può finire in questo vortice. Lautaro Martinez, 28 reti finora, è alla sua miglior stagione con l’Inter. Una seconda punta che può fungere anche da prima, e i numeri effettivamente lo sono. L’Inter lo considera, insieme a Barella e Bastoni, uno degli incedibili della rosa nerazzurra. Certo è che, se arrivasse un’offerta a tre cifre, sarebbe complicato dire di no.

Non dimentichiamo che anche al Chelsea serve un centravanti, e per quanto riguarda la squadra inglese non c’è solo un occhio puntato sull’Inter, ma entrambi. A Pochettino piace Romelu Lukaku, che di fatto è già un suo giocatore perché a fine stagione termina il prestito e il belga deve riprendere un volo direzione Londra. L’attaccante però vuole restare in nerazzurro, è risaputo, e il suo entourage starebbe già lavorando per la sua permanenza. Ed ecco che l’altro occhio allora cade su Lautaro Martinez, altro giocatore che Pochettino apprezza e non poco.

Calciomercato Inter, rivoluzione in attacco: da chi ripartire

L’attacco è il reparto dove l’Inter ha più bisogno. Lukaku tornerà al Chelsea e, come già detto, bisognerà lavorare per trovare un accordo con i Blues per una sua permanenza in nerazzurro.

Un altro giocatore con un futuro incerto è Edin Dzeko. L’Inter con gli over 30 ha una politica ben precisa: rinnovo di un anno solo con uno stipendio più basso rispetto a quello attuale. Dzeko ha 37 anni ed è stato fondamentale per i nerazzurri in queste sue ultime stagioni, ma le sue richieste sono troppo alte per Zhang e il contratto del bosniaco scade fra meno di un mese.

Correa non rientra nei piani dell’Inter, ma ha ancora due anni di contratto. E chissà che la società non riesca a darlo via in prestito con diritto di riscatto. Ad ogni modo, l’Inter ha bisogno di un attaccante, e Retegui sembra essere più che un’idea.