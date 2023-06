Guerreiro, Juve ed Inter spiazzate: sul giocatore piomba un top team

Juventus ed Inter rischiano di perdere un obiettivo di mercato; stiamo parlando di Guerreiro sul quale è piombato l’interesse di un top club

La stagione si è conclusa e ora è tempo di iniziare a pensare al mercato estivo; le varie squadra devono, per forza di cose, pensare a come rinforzarsi in vista del prossimo campionato. Tra i club più attesi troviamo, senza dubbio, Juventus ed Inter.

I bianconeri, dopo una stagione a dir poco negativa (con zero trofei conquistati), devono tornare ad essere assoluti protagonisti in Serie A; missione possibile a patto che vengano fatte scelte importanti sul mercato. La Juventus, a partire dal tecnico, deve prendere delle decisioni forti perché questa squadra non può permettersi di vivere un’altra stagione senza competere per il titolo. Vuole tornare ai vertici del campionato italiano anche l’Inter; i nerazzurri, probabilmente, sono tra i club più forti della Serie A e per questo non è possibile immaginare un altro campionato con così tanti punti di distanza dal primo posto.

Sia Inter sia Juventus hanno bisogno di rinforzare la propria rosa; uno degli obiettivi sembra poter essere Guerreiro, terzino sinistro del Borussia Dortmund il cui contratto scadrà il prossimo trenta giugno. Il giocatore ha vissuto una stagione molto positiva con il BVB nonostante il rammarico per non essere riuscito ad alzare il titolo con la squadra fermata, all’ultima giornata, dal Mainz. Parliamo di un giocatore che fornisce un contributo notevole alla propria squadra sia dal punto di vista degli assist sia per quanto concerne i gol. Un giocatore del genere, a parametro zero, fa gola a numerose squadre e nelle ultime ore sul ragazzo sembra piombato un top club.

Il Manchester City piomba su Guerreiro: Inter e Juve avvisate

Stando a quanto riportato dal The Sun, il Manchester City sembra molto interessato ad ingaggiare Guerreiro; il terzino, come detto, ha il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno ed è pronto a vivere una nuova avventura.

Il Manchester City ha una disponibilità economica maggiore rispetto ad Inter e Juve e questo potrebbe sicuramente fare la differenza nella scelta di Guerreiro per il futuro. Bisogna anche aggiungere la possibilità di lavorare con un tecnico come Guardiola; il terzino, sotto la guida dell’allenatore, può crescere ulteriormente e diventare uno dei migliori del ruolo. Nel mercato, lo sappiamo benissimo, tutto può succedere ma sembra molto difficile vedere Guerreiro in Italia nella prossima stagione; il richiamo del City e la possibilità di lavorare con un tecnico come Guardiola (abilissimo nel far migliorare i giocatori) potrebbe fare la differenza. Bisogna solo aspettare per capire il futuro di un terzino pronto a vivere una nuova esperienza nella sua carriera.