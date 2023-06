Futuro da allenatore per Ibra: la rivelazione di Pioli

Si parla dello svedese in conferenza stampa. Ecco le dichiarazioni al termine del match contro il Verona dell’allenato del Milan

Il Milan chiude la stagione battendo il Verona per 3 a 1. A sbloccare la partita è stato il solito Olivier Giroud, perfetto dal dischetto. Dopo il pareggio di Faraoni, è servito un grandissimo Rafael Leao per riportare avanti il Diavolo. Al termine della partita è intervenuto in conferenza stampa Stefano Pioli.

Una conferenza, in cui, ovviamente, non si è parlato del match, ma solo ed esclusivamente di Zlatan Ibrahimovic. D’altronde, è stata la sua serata: “Ho allenato un campione, il più grande dentro e fuori dal campo – esordisce il mister -. Sono molto triste, capisco che non è stato facile dire addio, Zlatan stato un punto di riferimento per me e per la squadra”.

Ibra più di un giocatore – “I confronti sono stati costanti e non sempre sono stati facili. Zlatan dice sempre quello che prova e quello che sente. Delle volte abbiamo discusso, altre ho ascoltato solamente. Non mi aveva annunciato del tutto le sue intenzioni, è stato emozionante. E’ un vincente, è un campione, fino a ieri è stato il primo ad entrare a Milanello e l’ultimo a lasciarlo“.

Ibra in un’altra veste – “Quando abbiamo parlato non si vedeva come allenatore, ma le cose possono cambiare. Non so cosa farà, ma qualsiasi cosa farà la farà bene”.