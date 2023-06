Esonero Allegri, ecco il nuovo allenatore che fa sognare i tifosi

Sono giorni decisivi in casa Juventus per il futuro di Massimiliano Allegri. Ecco la scelta dei tifosi bianconeri

Nel post partita di Udinese-Juventus Massimiliano Allegri ha alimentato i dubbi sulla sua permanenza in bianconero.

Il tecnico toscano ha ancora due anni di contratto, ma ha dichiarato di attendere le decisioni della società in vista della prossima stagione: “Futuro? Sono domande che dovete fare alla società, non a me. La società deve pianificare, c’è un responsabile che è Francesco Calvo. Io mi metterò a disposizione a favore dell’azienda come sempre”. Stavolta l’allenatore non si è blindato sulla panchina bianconera, alimentando i rumors sulla possibile separazione nelle prossime settimane.

Juventus, il sogno dei tifosi è Jurgen Klopp

Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti chi vorrebbero vedere alla guida della Juve tra i nomi non ancora accostati alla panchina bianconera.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 👀 Un Mister X al posto di #Allegri: tra i nomi mai usciti chi vi piacerebbe vedere sulla panchina della Juventus ❓ RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) June 5, 2023

Il sogno dei votanti, per il 48,8%, è Jurgen Klopp. Seguono Nagelsmann (25,6%) e l’ex Napoli Rafa Benitez (20,7%). Infine, solo il 4,9% dei votanti vorrebbe vedere Galtier sulla panchina della Juventus dopo l’addio al Paris Saint-Germain. Sono settimane piuttosto calde in casa bianconera anche sul fronte panchina.