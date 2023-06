UFFICIALE, il Tribunale accoglie il ricorso: ora è tutto sospeso

Il ricorso è stato accolto. La risoluzione del caso di specie è stata rimandata alla Corte di Giustizia Europea

La decisione è di quelle forti, anche se non del tutto inaspettata. “Conflitto del regolamento”, la sentenza del Tribunale non ammette equivoci.

Parliamo del nuovo regolamento FIFA per gli agenti, regolamento contestatissimo dagli agenti stessi. In questi mesi, essi hanno evidenziato come il massimo organismo calcistico mondiale non abbia avuto alcun dialogo con loro prima di ufficializzarlo, ponendo diversi limiti alla professionalità dei procuratori.

La decisione ufficiale, però, cambia tutto. Anzi, stoppa tutto. Il tribunale di Dortmund, infatti, ha sospeso l’applicazione del nuovo regolamento, rimandando la risoluzione del caso di specie alla CGUE, ovvero alla Corte di Giustizia Europea.

Il Tribunale, che ha dunque accolto il ricorso presentato dagli agenti degli agenti sportivi Ralf Bockstedte e Michael Frank, ha sospeso l’applicazione del nuovo regolamento FIFA per agenti, perché “confligge con i principi comunitari in materia di concorrenza”.

Una delle norme più indigeste agli agenti è quella che stabilisce un tetto massimo alle commissioni, il 3% dello stipendio del calciatore o il 10% della quota versata per il trasferimento.