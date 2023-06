Stretta di mano e addio Allegri: sostituto impensabile per la Juventus

La Juventus si prepara a chiudere il campionato e progettare il futuro, partendo dall’allenatore: via Allegri con buonuscita, il sostituto è clamoroso

La sfida di questa sera contro l’Udinese chiuderà una stagione più che complicata per la Juventus. Tra campo e extra-campo, i bianconeri hanno vissuto un’annata da archiviare il prima possibile e farlo progettando un futuro migliore.

Per questo la società lavora al nome del nuovo direttore sportivo: l’indiziato numero 1 è Cristiano Giuntoli che deve però liberarsi dal Napoli, al quale è legato da un contratto fino al 2024. Altra priorità riguarda l’allenatore: club e Allegri continuano a dichiarare che andranno avanti insieme, ma un ribaltone è tutt’altro che da escludere visto che il tecnico livornese in queste due stagioni non ha convinto e non è riuscito ad impostare un nuovo ciclo vincente.

A tale proposito si parla con insistenza di un possibile addio con buonuscita per Allegri. In particolare ci sarebbe una stretta di mano con John Elkann a sancire la fine anticipato del contratto (in scadenza nel 2025) con un accordo economico che accontenti sia il tecnico che la società.

Calciomercato Juventus, ‘vecchio’ nome per il post Allegri

Dovesse essere confermata la separazione tra Allegri e la Juventus, occorrerebbe individuare immediatamente un sostituto e, tra i tanti nomi accostati già ai bianconeri, spunta nuovamente una ‘vecchia’ conoscenza.

Si tratta di Gennaro Gattuso, esonerato quest’anno dal Valencia, che con Giuntoli ha condiviso un anno e mezzo a Napoli. Stando a quanto riportato dal collega della Gazzetta dello Sport Giovanni Albanese, ci sarebbe anche il tecnico calabrese nella lista dei candidati per un cambio sulla panchina bianconera. Un nome non nuovo per la piazza che era già finito tra i papabili allenatore della Juve prima del ritorno di Allegri.

Lo stesso Allegri, sempre stando a quanto riporta Albanese, avrebbe ancora la fiducia della società o almeno è questo quanto filtra dalla Continassa. La verità la si conoscerà, ad ogni modo, a breve: domenica sera finirà il campionato e arriverà l’ora di iniziare a costruire la Juventus del futuro. Partendo da chi avrà il compito di guidarla sul campo.