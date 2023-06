Stankovic, UFFICIALE: l’annuncio definitivo sul suo futuro

L’annuncio del tecnico della Sampdoria poco prima del fischio d’inizio del match contro il Napoli. Ecco quanto riferito ai microfoni di DAZN

Nella festa del Napoli la Sampdoria vuole ritagliarsi un ruolo non da comparsa. Nell’ultimo rigurgito di orgoglio di una stagione assolutamente travagliata, i blucerchiati intendono onorare al massimo l’ultimo impegno di campionato. La matematica retrocessione comunque non ha spento l’orgoglio di una piazza che ha espresso tutta la sua vicinanza alla squadra.

Anche di questo ha parlato il tecnico della Samp Dejan Stankovic ai microfoni di DAZN. Oltre ad annunciare che non sarà più l’allenatore dei blucerchiati nella prossima stagione, il serbo ha speso parole al miele per tutti quelli che sono stati vicini alla squadra, nonostante tutto.

Parole da vero condottiero quelle di Stankovic, che a testa alta ha reso noto il suo addio alla Samp: “Quella contro il Napoli sarà l’ultima panchina alla guida della Samp, nella prossima stagione non ci sarò. Abbiamo vissuto una stagione molto travagliata sotto tutti i punti di vista. Da una parte c’è la decisione della società, di cui sono venuto a conoscenza parlando con Lanna: si trattava di provare a salvare la Samp e provare a non andare in B oppure salvare la società. La scelta di salvare la Samp è stata giusta nei confronti di un club, voglio ringraziare tutti per esserci stati vicini: qui ho amato come si ama un club e come lo si difende.”

Napoli-Sampdoria, Stankovic annuncia l’addio

Nelle difficoltà emergono i grandi uomini. E così Stankovic ha colto l’occasione per ringraziare il suo staff e tutte le persone che sono state accanto alla Samp, riservando un plauso anche alla squadra: “Ringrazio i calciatori, è stata difficile ma l’abbiamo vissuta insieme e siamo stati uniti fino alla fine. Mi dispiace tanto perché sono un professionista, ho rispettato la maglia e il club.”

Il pensiero, però, è rivolto soprattutto ai tifosi, non risparmiando un messaggio alla società: “Non dimenticherò mai questi otto mesi. I tifosi erano l’unico raggio di sole in un tunnel senza fine: la situazione societaria è peggiorata dopo il mio arrivo. Dopo la chiusura del mercato sono rimasto deluso professionalmente, perché quando si va in una missione suicida bisogna essere d’accordo.”