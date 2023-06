Show Italia al Mondiale Under 20: Baldanzi abbatte la Colombia

Prosegue l’avventura dell’Italia al Mondiale Under 20 in corso di svolgimento in Argentina: Baldanzi, Casadei ed Esposito Pio travolgono la Colombia

Show dell’Italia nei quarti del Mondiale Under 20. La Colombia deve arrendersi alle magie degli Azzurrini del Ct Nunziata che conquistano il pass per le semifinali.

A San Juan prosegue nel migliore dei mondi la rassegna argentina per l’Italia: sudamericani travolti per 3-1 con Baldanzi in grande evidenza. Un gol e due assist per il gioiello dell’Empoli, seguito sul mercato da tutte le big di Serie A. A segno anche il solito Casadei che ha aperto le mercature, mentre a chiudere i conti ci ha pensato Esposito Pio con una splendido colpo di tacco. A nulla è servito alla Colombia il gol segnato da Johan Torres. Adesso la selezione di Nunziata aspetta in semifinale la vincente tra Nigeria e Corea del Sud, in campo oggi.