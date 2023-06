Ripensamento e niente addio: Spalletti lo dice chiaramente

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il nuovo successo al Maradona: annuncio sul futuro

Non c’era modo migliore per chiudere in bellezza una stagione a dir poco straordinaria. Il Napoli targato Luciano Spalletti ha messo a referto l’ultima vittoria di questa annata sportiva indimenticabile, che ha portato uno storico Scudetto nella bacheca degli azzurri.

Al termine della sfida, il tecnico di Certaldo è intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’, rilasciando un nuovo annuncio sul proprio futuro. Alla domanda se c’è stato da parte sua un ripensamento a sorpresa sull’addio, l’allenatore ha così risposto: “No, non si fanno i ripensamenti. Io devo essere fedele a me stesso. Quella di lasciare è una decisione che ho ragionato e anche da casa o dalla tribuna sarò sempre a fare il tipo per il Napoli“.

Spalletti ha cercato di esprimere a parole la sua grande emozione: “Diventa difficile gestire tutta questa passione, è troppa. Ma bisogna lasciar esprimere i sentimenti. Ora sembra di essere nel cuore di Napoli, proprio mentre pulsa. Lacrime? Quelle basta una volta, sennò è troppo (ride, ndr). È complicato essere al livello del Napoli. Poter ricambiare tutto questo amore che si riceve ad un certo punto diventa impossibile“.

Napoli-Sampdoria, Spalletti consiglia il prossimo allenatore

Ma l’ex Inter e Roma ha realizzato tutto quello che è successo? “Non ancora, perché ci saranno altri passaggi difficili che metteranno in difficoltà. È chiaro che quando rivedrò la squadra, un po’ di emozione ci sarà“.

Infine, un consiglio al prossimo allenatore: “È difficile, perché ognuno ha la sua visione del calcio. Io direi semplicemente di fidarsi di questi ragazzi. Ogni tanto che facciano anche da soli, perché sicuramente sarà un belvedere“.