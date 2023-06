Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 4 giugno

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 4 giugno 2023

“Sogno d’oro“, così apre la Gazzetta dello Sport dopo la vittoria dell’Inter sul campo del Torino. La squadra di Inzaghi si prepara nel migliore dei modi alla finale di Champions League contro il Manchester City. “Ibra ciao Milan, Monza eccomi“, la domenica degli addii. Super Lazio: chiude al secondo posto. “I primi nomi alla Giuntoli: la Juve cambia in attacco, occhio a Hojlund e Wahi“.

Il Corriere dello Sport titola in prima pagina: “ADL chiama Mancio“. Mossa a sorpresa, offerta la panchina del Napoli al Ct della Nazionale. Il trionfo di Osimhen: è sul trono dei bomber. La Lazio chiude seconda, l’Inter è in forma Champions. “I Friedkin a Trigoria: orgogliosi di voi“. Il Cagliari resiste a Parma: sfiderà il Bari per la Serie A.

Tuttosport apre in prima pagina con le parole di Allegri e il futuro alla Juventus: “Mi assolvo e resto“. Stasera a Udine si chiude una stagione maledetta, il tecnico si conferma. “L’Inter si allena, il Toro la guarda. Addio all’Europa nel modo peggiore”. Brozovic spegne i sogni di ottavo posto. City, trionfo da Triplate. Napoli, festa e addii.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 4 giugno 2023

Il Sunday Express esalta il trionfo del Manchester City nel derby della Coppa d’Inghilterra contro lo United in attesa dell’Inter: “They’re the top guns”. Uno straordinario Gundogan trascina i ‘Citizens’, Guardiola a caccia del Triplete. In Spagna, invece, AS dà spazio al mercato del Real Madrid: “Hazard se va”. Si chiude con un anno d’anticipo l’avventura del fantasista belga con i ‘Blancos’.