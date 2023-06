Probabili formazioni Udinese-Juventus: Di Maria e Rabiot all’ultima recita

La Juventus di scena questa sera alla ‘Dacia Arena’ contro l’Udinese per la 38° e ultima giornata di campionato: le ultime e le probabili formazioni

La Juventus chiude una stagione maledetta sul campo dell’Udinese per l’ultima giornata del campionato di Serie A.

Alla ‘Dacia Arena’ sarà il passo d’addio per tanti giocatori della squadra di Allegri, mentre il tecnico viaggia verso la riconferma alla guida della ‘Vecchia Signora’. Tutto si deciderà comunque la prossima settimana nel vertice decisivo tra l’allenatore bianconero e la società, dove potrebbe essere presente anche John Elkann. Intanto Rabiot e Di Maria sono pronti a salutare la Juve ed entrambi saranno in campo nella trasferta di questa sera in Friuli. Allegri pensa al tridente col ‘Fideo’ e Chiesa alle spalle di Milik. Assenti per infortunio tra gli altri anche Vlahovic e Bremer, con capitan Bonucci in vantaggio su Rugani al centro della difesa. Diverse le assenze anche nell’undici di Sottil, che non ha ormai nulla da chiedere al campionato a livello di obiettivi. In attacco Nestorovski è favorito su Beto, al fianco del macedone spazio a Thauvin. Ultima partita con i bianconeri friulani per Udogie, che da luglio sbarcherà in Premier League per indossare la maglia del Tottenham.

Serie A, Udinese-Juventus: le probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Silvestri; Abankwah, Walace, Perez; Pereyra, Samardzic, Lovric, Arslan, Udogie; Thauvin, Nestorovski. A disposizione: Padelli, Piana, Masina, Buta, Guessand, Semedo, Beto. Allenatore: Sottil

Indisponibili: Becao, Ebosele, Ebosse, Ehizibue, Deulofeu, Pafundi, Success

Squalificati: Bijol, Zeegelaar

Diffidati: Ebosele, Lovric, Success

Juventus (3-4-2-1): Szczesny; Gatti, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Di Maria; Milik. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Rugani, Riccio, Barbieri, Paredes, Sersanti, Miretti, Iling Junior, Kean

Indisponibili: De Sciglio, Pogba, Fagioli, Soulé, Vlahovic, Bremer, Kaio Jorge

Squalificati: –

Diffidati: –

Arbitro: Guida (sez. Torre Annunziata); VAR: Abisso

Udinese-Juventus, dove vederla e il momento delle due squadre

Udinese-Juventus, match della trentottesima giornata del campionato di Serie A in programma questa sera alle 21 alla ‘Dacia Arena’ di Udine, sarà trasmesso per gli abbonati Sky Sport e in streaming sulle piattaforme DAZN, SkyGo e NowTV. I bianconeri di Allegri, in attesa della decisione della Uefa sulla partecipazione alle coppe internazionali nella prossima stagione, sono qualificati alla Conference ma possono ambire a un posto in Europa League in caso di sorpasso al fotofinish ai danni di Atalanta o Roma. La Juve arriva alla sfida dopo le due sconfitte consecutive contro Empoli e Milan. L’Udinese, a quota 46 e da tempo in una situazione tranquilla di classifica, ha perso le ultime tre partite con Fiorentina, Lazio e Salernitana. Ultima vittoria lo scorso 8 maggio contro la Sampdoria. Nella sfida d’andata all’Allianz Stadium si impose la Juventus di misura per 1-0 grazie alla rete firmata nel finale da Danilo.