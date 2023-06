Probabili formazioni Milan-Verona: Pioli non cambia e punta su Leao

Le probabili formazioni di Milan-Verona, match di San Siro valevole per la trentottesima giornata di Serie A

Squadra che vince non si cambia. Il Milan chiuderà la stagione, contro il Verona, con la stessa formazione che ha battuto la Juventus, una settimana fa.

Nonostante la qualificazione in Champions League in tasca e un campionato che non ha praticamente più nulla da dire, Pioli si affida dunque ai titolari, con Olivier Giroud terminale offensivo. Alle sue spalle spazio chiaramente a Rafael Leão e Brahim Díaz. Sulla destra Messias si appresta a vincere il solito ballottaggio con Saelemaekers.

Nessun dubbio per il resto della formazione, con la difesa a quattro composta da Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez, davanti a Mike Maignan. A centrocampo non si toccano Sandro Tonali e Rade Krunic, anche se il bosniaco non appare in ottime condizioni. In caso di forfait è pronto uno tra Pobega e Vranckx.

Sarà una serata calda a San Siro, con il pubblico delle grandi occasioni che saluterà Zlatan Ibrahimovic, ma per il Verona sarà una partita vera. I gialloblu sono in piena lotta per non retrocedere e inevitabilmente si affideranno ai loro migliori giocatori: Zafferoni è pronto così a schierare la sua squadra con il consueto 3-4-1-2, con Montipò tra i pali, difesa composta da Magnani, Hien e Cecchereini. Sugli esterni spazio a Faraoni e Depaoli. A coprire le spalle ai trequartisti (Verdi e Ngonge) saranno Abildgaard e Tameze. In avanti Gaich.

Le formazioni di Milan-Verona

Ecco le formazioni di Milan-Verona:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Pioli

Indisponibili: Bennacer, Ibrahimovic, Dest

Squalificati: –

Diffidati: Kjaer, Pobega, Rebic, Kalulu.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Magnani, Hien, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Abildgaard, Depaoli; Verdi; Ngonge, Gaich. All.: Marco Zaffaroni.

Indisponibili: Dawidowicz, Doig, Duda, Henry, Lasagna

Squalificati: nessuno

Diffidati: Ceccherini, Duda, Henry, Hien, Verdi

Serie A, Milan-Verona: dove vederla in tv

Il match tra il Milan e il Verona, valevole per la 38a giornata di Serie A, che avrà inizio alle ore 21.00 di domenica 4 giugno sarà trasmessa in diretta su DAZN, scaricando l’app o sul sito DAZN. Chi possiede un abbonamento sia a DAZN che a Sky, potrà seguire la partita sul canale 214 di Sky attivando Zona DAZN.