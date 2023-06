PAGELLE e TABELLINO Atalanta-Monza 5-2: Koopmeiners stellare, Mota indolente

Pagelle e tabellino di Atalanta-Monza, match del ‘Gewiss Stadium’ valido per la 38° e ultima giornata del campionato di Serie A. Koopmeiners autentico protagonista della sfida

Koopmeiners è un alieno e trascina l’Atalanta: pokerissimo della ‘Dea’ al Monza e pass per l’Europa League in cassaforte in vista della prossima stagione.

L’olandese realizza una straordinaria tripletta e segna addirittura da centrocampo sorprendendo Di Gregorio, mentre Hojlund e il neo-entrato Muriel arrotondano il risultato per l’undici di Gasperini. Ultima giornata di campionato amara invece per l’allievo Palladino dopo il rinnovo di contratto: ai brianzoli non bastano la prodezza dell’ex Colpani e il lampo di Petagna nel 5-2 finale in favore dell’Atalanta. Doppio rosso per Gasperini e Marlon.

ATALANTA

Top Koopmeiners 8 – Gioca a tutto campo e segna come un attaccante di razza. E’ l’olandese a trascinare la ‘Dea’ e a blindare il posto in Europa League. Un gioiello di rara bellezza l’eurogol da centrocampo che vale la tripletta, a referto anche l’assist al bacio per Hojlund. Percassi gongola: il prezzo schizza alle stelle. Alieno.

Flop Djimsiti 5,5 – Un po’ incerto in alcune situazioni, si fa saltare come un pivello dal neo-entrato Petagna sul secondo gol del Monza. L’unica nota stonata dello scacchiere di Gasperini.

Sportiello 6 (88’ Rossi SV)

Toloi 6,5

Djmsiti 5,5

Scalvini 6 (60’ Okoli 6)

Maehle 7

De Roon 6,5

Ederson 6,5 (88’ De Nipoti SV)

Zappacosta 6,5

Koopmeiners 8

Pasalic 6,5 (60’ Lookman 6,5)

Hojlund 7 (83’ Muriel 6,5)

All. Gasperini 7,5

MONZA

Top Colpani 7 – L’unico a provarci e a creare scompiglio alla retroguardia di Gasperini. Manda in porta Mota, riapre la gara a inizio ripresa con un bolide dalla distanza. Da ex non esulta.

Flop Mota 4,5 – Apatico e indolente, si arrabbia con Palladino dopo la sostituzione. Fino a quel momento però aveva combinato poco o nulla, ciccando il pallone sul cioccolatino servitogli da Colpani.

Di Gregorio 5

Izzo 5 ( 69’ Marlon 4,5)

Pablo Mari 5

Caldirola 4,5

Ciurria 5 (83’ Antov SV)

Rovella 5,5

Pessina 5,5

Carlos Augusto 5

Colpani 7 (69’ Birindelli 5,5)

Caprari 5 (82’ Machin SV)

Mota 4,5 (62’ Petagna 6,5)

All. Palladino 4,5

Arbitro: Di Bello 4,5

TABELLINO

ATALANTA-MONZA 5-2

12’, 46’ e 79’ Koopmeiners; 51’ Colpani (M); 74’ Hojlund; 81’ Petagna (M); 92’ Muriel

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello (88’ Rossi); Toloi, Djimsiti, Scalvini (60’ Okoli); Maehle, de Roon, Ederson (88’ De Nipoti), Zappacosta; Pasalic (60’ Lookman), Koopmeiners; Hojlund (83’ Muriel). A disposizione: Musso, Colombo, Palestra, Bernasconi, Mendicino, Del Lungo, Regonesi. Allenatore: Gasperini

Monza (3-4-2-1): De Gregorio; Izzo (69’ Marlon), Pablo Marì, Caldirola; Ciurria (83’ Antov), Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Colpani (69’ Birindelli), Caprari (82’ Machin), Mota (62’ Petagna). A disposizione: Cragno, Sorrentino, Barberis, Carboni, Valoti, Sensi, Ranocchia, Vignato, D’Alessandro, Gytkjaer. Allenatore: Palladino

Arbitro: Di Bello (sez. Brindisi)

VAR: Banti

Ammoniti: Rovella (M), Izzo (M), Toloi (A), Gasperini (dalla panchina, A)

Espulsi: Gasperini (dalla panchina, A), Marlon (M)

Note: recupero 2’ e 8’