Napoli-Sampdoria, probabili formazioni: Osimhen e Kvara ci sono, dubbio Gabbiadini

Le probabili formazioni di Napoli-Sampdoria, partita valida per la 38a ed ultima giornata di Serie A: Osimhen con Kvara, l’ultima di Quagliarella

Il Maradona è pronto per ospitare l’ultimo match di questo storico campionato del Napoli, a caccia dei 90 punti in classifica per chiudere con un numero tondo una stagione che ha riportato lo Scudetto a distanza di 33 anni dall’ultima volta. Dall’altra parte, l’ultimo saluto alla Serie A della Sampdoria, che ripartirà dal campionato cadetto dopo la cessione ad Andrea Ravezzani.

La sfida tra capolista e fanalino di coda di questa Serie A precederà anche il saluto di Luciano Spalletti alla sua Napoli, dato che il tecnico toscano ha già annunciato il suo addio al termine della stagione per concedersi un anno sabatico. La lunga serata sarà anche occasione per alzare la coppa e, soprattutto, per la lunga festa prevista allo stadio con numerosi ospiti tra attori, cantanti e personaggi dello spettacolo.

Poco da chiedere invece alla Sampdoria, che sembra vedersi ormai allontanare definitivamente l’incubo del fallimento e della Serie D. Sarà l’ultima di Fabio Quagliarella, ma ancora non è chiaro se già dalla prossima stagione ricoprirà un ruolo dirigenziale proprio in blucerchiato.

In campo qualche dubbio per il Napoli, con ballottaggio aperto tra Meret e uno tra Gollini e Marfella, così come tra Rrahmani e Ostigard, Lobotka e Demme ed infine Kvaratskhelia e Raspadori. Titolare Juan Jesus per la squalifica di Kim, così come Mario Rui, che torna dopo due mesi di infortunio. Out Politano e Lozano per infortunio. Nella Sampdoria spazio ai titolarissimi con Ravaglia che prenderà posto dell’acciaccato Audero e unico dubbio per l’ex Gabbiadini, in ballottaggio proprio con Quagliarella.

Le probabili formazioni di Napoli e Sampdoria

Di seguito le probabili formazioni con cui scenderanno in campo Napoli e Sampdoria:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

SAMPDORIA (3-5-2): Ravaglia; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Leris, Ilkhan, Paoletti, Augello; De Luca, Gabbiadini. All. Stankovic.

Serie A, Napoli-Sampdoria: dove vederla in tv

La partita tra Napoli e Sampdoria in programma oggi, 4 giugno, a partire dalle ore 18.30 sarà visibile su DAZN. Per assistere alla partita basterà essere in possesso dell’applicazione ufficiale, scaricabile su dispositivi mobili o su PlayStation,XBOX, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, TIMVISION Box o sulle moderne Smart TV.

La festa, invece, sarà trasmessa a partire dalle ore 21.00 in chiaro su Rai 2 e in streaming su Rai Play, disponibile con l’applicazione ufficiale per smartphone, computer, tablet, Amazon Fire Stick e Smart TV di ultima generazione.