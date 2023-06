Monta la protesta ‘contro’ Vlahovic al Gewiss Stadium: il gesto della curva

La curva ‘Nord Pisani’ dell’Atalanta contro la decisione delle scorse settimane di chiudere il settore per i cori razzisiti a Vlahovic nel match contro la Juventus

Sciopero del tifo per i primi 20 minuti nell’ultimo match della stagione contro il Monza. Questa la protesta del gruppo organizzato dei tifosi dell’Atalanta al ‘Gewiss Stadium’ per la sfida contro i brianzoli.

Nella curva ‘Nord Pisani’ i sostenitori orobici hanno esposto uno striscione “Repressione” e protestano per la chiusura del settore nella precedente partita casalinga di campionato contro il Verona, dopo la sanzione imposta dal Giudice Sportivo in seguito agli insulti razzisti a Vlahovic nella gara del 7 maggio scoro contro la Juventus. La curva è rimasta in silenzio per la prima parte di gara, ricevendo anche il sostengo del settore ospiti del Monza che ha intonato anche dei cori in favore dei tifosi avversari.

🏟️ #AtalantaMonza – La protesta del tifo organizzato atalantino, dopo la chiusura della curva per gli insulti razzisti a Vlahovic nel match contro la Juventus. Sciopero del tifo per i primi 20 minuti 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/BX5kZApI1x — Giorgio Musso (@GiokerMusso) June 4, 2023

Coreografia invece con la ‘Dea’ in primo piano per l’altra curva dell’Atalanta – la ‘Morosini’ – con qualche lancio di fumogeni che non ha creato comunque disagi per le squadre e per il vicino settore ospiti.