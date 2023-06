Inter, Hakimi come Lukaku: parole chiare

Alcune suggestioni hanno accostato di recente Hakimi a un clamoroso ritorno all’Inter: l’agente del marocchino ha detto la sua

Rispetto a qualche mese fa, di sicuro le prospettive dell’Inter sono decisamente migliorate. Da una Champions in dubbio sia in queste che nella prossima stagione, con tutte le conseguenze catastrofiche del caso, a una finale incredibile da giocarsi a Istanbul contro il Manchester City. E una rimonta rabbiosa in campionato, con il terzo posto (e quindi la Champions il prossimo anno) blindato e una Coppa Italia in più in bacheca.

Sul mercato ci sarà comunque da lavorare un po’ su tutti i reparti. Serve un sostituto all’altezza per Skriniar, trattenere Acerbi e magari svecchiare un po’ la rosa in difesa, ma non solo. Sugli esterni serviranno dei rinforzi, a maggior ragione se dovesse partire Dumfries. L’olandese è uno dei giocatori con più mercato e con potenzialità di portare nelle casse dell’Inter un po’ di soldi. Lui come Onana. Visto il legame fortissimo con i colori nerazzurri, evidenziato anche qualche giorno fa quando è tornato a San Siro da spettatore, si è fatto addirittura il nome di Achraf Hakimi. Il marocchino ha fatto le fortune di Conte e poi anche di Marotta, vista la cessione a peso d’oro al PSG. Ma per lo stesso motivo, quello economico, pensare a un suo ritorno è sostanzialmente fantamercato.

L’agente di Hakimi sul ritorno all’Inter: “Ama il club”

A parlare del futuro di Hakimi è intervenuto anche lo stesso agente dell’esterno. Intervistato da ‘Interdipendenza’, Alejandro Camano non si è sbilanciato: “Achraf è un giocatore del PSG, con cui ha ancora tre anni di contratto. Se gli piacerebbe tornare a Milano? Non si tratta di quello che gli piacerebbe, la realtà è che è un loro giocatore. Ama l’Inter, a Milano è stato felice ma la realtà ad oggi è questa”.

La stagione di Hakimi non è stata particolarmente esaltante, come quella del PSG: alla fine 28 presenze in campionato – con un infortunio di mezzo – con 5 gol e 4 assist. Ma soprattutto il solo titolo di campione di Francia in bacheca, festeggiato ma non troppo in mezzo ai tifosi che hanno assistito all’ennesimo ko della squadra di Galtier. Ma in ogni caso Hakimi ha un contratto fino al 2026, ha un prezzo esorbitante e pensarlo di nuovo all’Inter è impossibile.