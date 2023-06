Ibra dice basta: “Addio al calcio, ma non a voi tifosi”

Le parole di Ibrahimovic dopo il triplice fischio di Milan-Verona: ecco quanto dichiarato dall’attaccante svedese, che dice addio al calcio.

C’era molta attesa per capire con quali parole Zlatan Ibrahimovic si sarebbe congedato da quello che è stato il suo pubblico per tanti, tantissimi anni. Lo ha fatto a suo modo Zlatan Ibrahimovic, che ha annunciato il suo addio al calcio. Ecco le sue parole:

“Non respiro ma va bene. Tanti ricordi, tanti emozioni in questo stadio. La prima volta che sono arrivato al Milan, mi avete dato la felicità, la seconda volta mi avete dato amore. Voglio ringraziare la mia famiglia e quelli che mi stanno vicino per la pazienza, poi la mia seconda famiglia, i giocatori. Voglio ringraziare il mister e il suo staff per la responsabilità che mi avete dato, i dirigenti per l’opportunità. Ultima ma più importante di tutti, dal cuore, sono grato a voi tifosi. Mi avete accolto a braccia aperte, mi avete fatto sentire a casa: sarò milanista per tutta la vita”.

Dopo aver salutato i tifosi, ringraziando le persone che gli sono state più vicine in questi anni, Ibra ha poi annunciato il suo addio al calcio. Una decisione sicuramente sofferta, anche se lo svedese ci ha tenuto a rimarcare come quello maturato con il Milan sia solo ed esclusivamente un arrivederci. Ibra ha infatti chiosato così: “È arrivato il momento di dire ciao al calcio, non a voi. Troppe emozioni mi passano per la testa. Ci vediamo in giro se sarete fortunati. Forza Milan e arrivederci.”