È l’offerta migliore: colpo alla Marotta per l’Inter

L’Inter è proiettata alla finalissima di Champions League contro il Manchester City, ma intanto la dirigenza nerazzurra non perde di vista il mercato in vista della prossima stagione

L’Inter si prepara nel migliore dei modi all’attesissima finale di Champions League con il Manchester City di sabato prossimo a Istanbul.

I nerazzurri chiudono con una vittoria il campionato dopo l’1-0 in casa del Torino, firmato dalla rete di Brozovic. Testa adesso all’impegno più importante degli ultimi tredici anni contro la corazzata di Guardiola, che ieri ha conquistato la FA Cup a spese dei cugini dello United. Insieme al gruppo di Simone Inzaghi per la Turchia giovedì prossimo partirà anche Skriniar, recuperato e in panchina ieri all’Olimpico Grande Torino. Lo slovacco ha superato l’infortunio alla schiena e sarà al passo d’addio con l’Inter nella finale di Champions. Un addio amaro, quasi da separato in casa per l’ex Sampdoria dopo il mancato rinnovo dei mesi scorsi e il trasferimento al Paris Saint-Germain saltato a gennaio. Skriniar comunque si è promesso ai parigini e da luglio sarà un nuovo difensore del PSG.

Calciomercato Inter, pressing su Nacho: c’è l’offerta per strapparlo al Real

L’Inter è a caccia del sostituto è uno dei nomi più caldi al momento porta a Nacho del Real Madrid. Lo spagnolo è in scadenza con i ‘Blancos’ e il suo futuro potrebbe essere lontano dalla formazione allenata da Carlo Ancelotti.

Il tecnico di Reggiolo non ha svelato il destino dell’esperto 33enne, che ha offerte anche da altre squadre della Liga. “Nacho e Ceballos sanno bene cosa pensiamo. Hanno tutto molto chiaro e aspettano la fine della stagione per decidere. Tutto è nelle loro mani”, le parole di Ancelotti alla vigilia dell’ultimo match dell’annata contro l’Athletic Bilbao. Nacho è un obiettivo concreto dell’Inter al quale piace anche il connazionale Azpilicueta e, stando a ‘Cadena Cope’, al momento la migliore proposta economica pervenuta all’entourage del giocatore sarebbe proprio quella di Marotta e Ausilio. Nacho sarebbe sempre più vicino ai nerazzurri, anche se non avrebbe ancora sciolto del tutto le riserve sul proprio futuro. Il difensore classe ’90 guadagna circa 4 milioni di euro all’anno al Real Madrid e la dirigenza interista sfrutterebbe anche il Decreto crescita. Un colpo a parametro zero, per intenderci alla Marotta, che potrebbe così subito coprire il vuoto lasciato da Skriniar.