DIRETTA Serie A, Udinese-Juventus: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Udinese-Juventus, ultima partita della Serie A 2022/2023

Archiviati i procedimenti della giustizia sportiva con il patteggiamento e la multa, la Juventus è pronta a vivere l’ultimo atto di una stagione da dimenticare, dentro e fuori dal campo. In casa dell’Udinese, i bianconeri cercano punti che possano portarli in Europa League, nella consapevolezza che l’ultima parola sulla partecipazione alle coppe europee spetterà tuttavia all’Uefa.

Una partita, dunque, che rischia di diventare inutile ai fini della classifica, ma che ha un’importanza rilevante in ottica mercato. Ormai da settimane, infatti, il tema più caldo in casa bianconera è quello relativo al futuro di Massimiliano Allegri, la cui posizione sembra essere tornata in bilico dopo le tre sconfitte consecutive contro Benfica, Empoli e Milan. Per la sfida di oggi, il tecnico toscano dovrà fare a meno degli acciaccati Gleison Bremer e Dusan Vlahovic. Assenze che si aggiungono a quelle dei lungo degenti Paul Pogba, Mattia De Sciglio e Nicolò Fagioli.

In casa friulana, mister Andrea Sottil va a caccia dell’ultima impresa stagionale contro una big. Dopo aver sconfitto Inter, Milan e Roma, il tecnico bianconero spera di aggiungere un altro diamante alla sua collezione personale. Calciomercato.it seguirà il match della ‘Dacia Arena’ in tempo reale.

Udinese-Juventus, probabili formazioni e dove vederla in TV

In programma domenica 4 giugno alle 21, Udinese-Juventus verrà trasmessa su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 252). Ecco le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Guessand, Abankwah; Pereyra, Lovric, Walace, Samardzic, Udogie; Thauvin; Beto.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. All. Allegri

CLASSIFICA SERIE A: