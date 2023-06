DIRETTA Serie A, Roma-Spezia | Segui la cronaca LIVE

Dopo la cocente delusione patita nella finale di Europa League contro il Siviglia, la Roma chiude la stagione ospitando lo Spezia

Termina oggi la stagione 2022/2023 della Roma e, per l’ultima partita, la trentottesima, del campionato di Serie A, ospita lo Spezia: entrambe hanno ancora un obiettivo importante da raggiungere.

I padroni di casa, guidati in panchina da José Mourinho, devono dimenticare in fretta la sconfitta patita nella finale di Europa League contro il Siviglia di José Luis Mendilibar e cercare di tenere a distanza la Juventus di Massimiliano Allegri, impegnata fuori casa contro l’Udinese di Andrea Sottil, per confermare la qualificazione alla prossima edizione dell’Europa League. Attualmente, i giallorossi sono sesti, con due lunghezze di vantaggio sui bianconeri e una di distacco dall’Atalanta di Gasperini che li precede. Di contro, i liguri di Leonardo Semplici, per evitare la retrocessione devono fare almeno lo stesso risultato del Verona di Zaffaroni e Bocchetti, di scena al ‘Meazza’ contro il Milan di Pioli, per andare allo spareggio salvezza, essendo le due squadre appaiate al terzultimo posto in classifica con 31 punti. Dunque, una partita dai molteplici significati che Calciomercato.it seguirà in diretta dallo stadio ‘Olimpico’ di Roma.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-SPEZIA

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Missori, Bove, Camara, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Abraham. All. Mourinho

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Wisniewski, Ampadu, Nikolaou; Amian, Bourabia, Esposito, Ekdal, Reca; Nzola, Gyasi. All. Semplici

CLASSIFICA SERIE A: