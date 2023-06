DIRETTA Serie A, Milan-Verona: segui la cronaca LIVE

Decisiva solo per la corsa salvezza, Milan-Verona chiude il campionato delle due squadre e verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Ormai ci siamo. L’atto finale della Serie A 2023/24 è arrivato. Verso le 23 di questa sera, allo stadio ‘San Siro’ calerà il sipario sul campionato di Milan e Verona. Dopo aver raggiunto la qualificazione in Champions League contro la Juve, i rossoneri giocano per regalare un’ultima gioia ai propri tifosi e per festeggiare il rinnovo di Rafael Leao.

Scende in campo con ben altre motivazioni la squadra allenata da Salvatore Bocchetti e Marco Zaffaroni. Nella consapevolezza che qualsiasi risultato potrebbe non bastare per salvarsi o per evitare lo spareggio, gli scaligeri cercheranno l’impresa sperando in buone notizie da Roma-Spezia. Nel caso in cui le due squadre dovessero restare a pari punti anche dopo l’ultima giornata, sarà lo spareggio a decretare l’ultima retrocessa in Serie B.

Tra gli scaligeri, nulla da fare per Kevin Lasagna, che non è riuscito a recuperare, mentre Darko Lazovic stringerà i denti per dare il suo prezioso apporto ai propri compagni. Rispetto alla sfida contro l’Empoli, Simone Verdi appare pienamente recuperato. In casa rossonera, Stefano Pioli non potrà contare su Ismael Bennacer e Zlatan Ibrahimovic. Calciomercato.it seguirà la sfida di San Siro in tempo reale.

Milan-Verona, probabili formazioni e dove vederla in TV

In programma alle 21 di domenica 4 giugno, Milan-Verona verrà trasmessa in esclusiva su DAZN. Ecco le probabili formazioni:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Leão; Giroud. All. Pioli

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Hien, Cabal; Faraoni, Abildgaard, Tameze, Lazovic; Ngonge, Verdi; Djuric. All. Bocchetti-Zaffaroni

