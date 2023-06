Scambio alla pari in Serie A: Neymar e Joao Felix in ballo

I due attaccanti sono pronti a lasciare i rispettivi club di appartenenza in vista della prossima estate

Quella in arrivo tra poche settimane potrebbe diventare una delle sessioni di mercato più spettacolari e avvincenti delle ultime stagioni. Stando agli aggiornamenti delle ultime settimane, ad accendere i movimenti della prossima estate potrebbero essere alcuni dei più importanti top player in circolazione

Un mercato che vedrà innanzitutto Leo Messi ancora una volta grande protagonista, in cerca di un nuovo contratto miliardario dopo aver chiuso il biennio in maglia Paris Saint Germain. Stessa sorte potrebbe toccare anche a Neymar, nonostante l’accordo coi francesi in scadenza nel giugno 2025. L’attaccante brasiliano, a seguito delle feroci contestazioni da parte dei tifosi che lo hanno coinvolto nelle ultime settimane, avrebbe deciso di chiudere una volta per tutte il viaggio sotto la Tour Eiffel intrapreso sei anni fa.

Altro grande scontento della prossima estate sarà Joao Felix. Nonostante le grandi speranze nutrite, il portoghese non ha lasciato il segno nel prestito al Chelsea degli ultimi sei mesi. Così, complice l’arrivo di Mauricio Pochettino in panchina, il club londinese non eserciterà il riscatto del suo cartellino. Il calciatore, di proprietà dell’Atletico Madrid, sarà dunque ‘costretto’ a cambiare nuovamente maglia per cercare altrove un riscatto personale.

Calciomercato Juve, addio Vlahovic: intreccio con Neymar e Joao Felix

Proprio Neymar e Joao Felix potrebbero incrociare le loro strade con un altro bomber dato in partenza: Dusan Vlahovic.

La Juve, rimasta fuori dalla Champions League a causa della penalizzazione in campionato, potrebbe essere costretta a sacrificare l’attaccante serbo. Nel sondaggio lanciato quest’oggi sui canali social di Calciomercato.it abbiamo dunque chiesto ai nostri utenti quale scambio, oltre ai già citati Lukaku e Morata, converrebbe accettare al club bianconero per lasciare andare l’ex Fiorentina.

Tra le risposte ricevute, è emersa una doppia preferenza da parte dei tifosi juventini. Su Twitter, infatti, è stato Joao Felix ad avere la meglio con il 43,8% dei voti davanti a Mané (23,4%) e Martial (12,5%). Vittoria nettissima, invece, quella ottenuta da Neymar sul canale Telegram di CM.IT con il 51% dei voti ricevuti. Anche qui, superata la concorrenza di Mané, Martial e Pulisic.