Quando si chiude il calciomercato in Francia?

La Ligue One è uno dei campionati europei più importanti che ci siano; andiamo a vedere come funziona il calciomercato in Francia.

Il campionato della Ligue One, nonostante sia dominato dal PSG (salvo rare sorprese) è uno dei principali campionati a livello europeo.

E’ chiaro come il club più forte sia proprio quello parigino che, negli ultimi anni, è stato capace di portare sotto la Torre Eiffel un numero incredibile di stelle tra cui Messi, Neymar e Mbappé tanto per citare uno dei tridenti di maggior talento a livello mondiale.

In Ligue One, dunque, il calciomercato è dominato dal PSG con i tifosi parigini che ogni sessione di mercato aspettano il colpo grosso della propria società.

La liquidità economica del club francese è illimitata e questo permette alla società di poter arrivare a chiunque. Ma come funziona il calciomercato in Francia? Come prima cosa bisogna sottolineare la presenza delle due solite finestre di mercato.

Nel corso dell’estate, le varie società hanno la possibilità (sfruttando un lasso di tempo molto lungo) di andare a rinforzare le proprie rose.

Per quanto concerne, invece, il mercato invernale il discorso è diverso; questa sessione, infatti, è denominata di riparazione proprio perché permette ai club di puntellare le rispettive squadre e rimediare ad eventuali errori commessi in estate.

A che ora chiude il calciomercato in Francia?

Il calciomercato in Ligue One, ovviamente, ha delle regole ben precise anche a livello di orario; in Francia l’ultimo mercato invernale, come sottolineato da Calcio e Finanza, si è concluso il trentuno gennaio alle 23.00.

E il mercato estivo? Per quanto riguarda la finestra di calciomercato estiva, quella più lunga, in Ligue One (stando a quanto riportato da Goal) la possibilità di prendere e vendere giocatori era fissata alle 20.00.

Date chiusura mercato Francia

Andiamo a vedere, ora, le date di apertura e chiusura del mercato in Francia. L’ultima finestra di mercato estiva per le squadre di Ligue One è andata, stando alle informazioni di Transfermarkt, dal primo luglio scorso al primo settembre scorso.

Due mesi pieni in cui le società devono andare ad imbastire le trattative e provare a chiuderle in modo da comporre le rispettive rose in vista della stagione.

Passiamo al mercato invernale; per quanto concerne l’ultima finestra di riparazione in Ligue One, sempre stando alle informazioni di Transfermarkt, l’inizio è stato lo scorso primo gennaio mentre la fine è stata lo scorso trentuno gennaio. Un mese per andare a puntellare le rose e migliorarle in modo da poter raggiungere i vari obiettivi.